Ferias simultáneas de la Agricultura Familiar este jueves en Asunción y San Lorenzo

El Ministerio de Agricultura y Ganadería en la búsqueda de la venta directa sin intermediarios de los productos provenientes de la finca familiar, realizará las “Ferias de la Agricultura Familiar”, este jueves. En esta nota te contamos dónde.
Resaltan que los productos son directamente de la finca del productor a la mesa del consumidor, sin intermediarios.
Ferias en simultáneo
- Costanera de Asunción.
- Dirección de Comercialización Agraria en la ciudad de San Lorenzo.
Participarán productores asistidos por las direcciones de Comercialización y Extensión Agraria, y alumnos de escuelas agrícolas.
Lea más: Ferias simultáneas de la Agricultura Familiar: dónde y cuándo
Los productos son procedentes de:
- San Pedro.
- Caaguazú.
- Alto Paraná.
- Canindeyú.
- Guairá.
- Ñeembucú.
- Paraguarí.
- Cordillera.
- Itapúa.
- Central.
- Villarrica.
Los compradores podrán acceder a productos frescos y de calidad a precios justos, que incluyen: queso Paraguay, carne de cerdo, lechón, cabra, oveja, gallina casera, pato, huevo casero, choclo, harina de maíz, poroto rojo, miel de abeja, maní, poroto manteca peky, habilla, poroto peky, almidón, papa, cebolla, ajo, tomate, pimiento, mandioca, batata, verdeos en general, frutas de estación, granos en general, artesanías, flores y plantas, entre otros.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy