Nacionales
05 de noviembre de 2025 - 14:27

Ferias simultáneas de la Agricultura Familiar este jueves en Asunción y San Lorenzo

Feria de la Agricultura Familiar se realizará mañana, jueves, en la Costanera de Asunción y en San Lorenzo.

Mañana jueves, llegan los productos directamente de la finca familiar a las Ferias de la Agricultura Familiar que se realizarán en simultáneo en Asunción y San Lorenzo.

Por ABC Color

El Ministerio de Agricultura y Ganadería en la búsqueda de la venta directa sin intermediarios de los productos provenientes de la finca familiar, realizará las “Ferias de la Agricultura Familiar”, este jueves. En esta nota te contamos dónde.

Resaltan que los productos son directamente de la finca del productor a la mesa del consumidor, sin intermediarios.

Ferias en simultáneo

  • Costanera de Asunción.
  • Dirección de Comercialización Agraria en la ciudad de San Lorenzo.

Participarán productores asistidos por las direcciones de Comercialización y Extensión Agraria, y alumnos de escuelas agrícolas.

Los productos son procedentes de:

  • San Pedro.
  • Caaguazú.
  • Alto Paraná.
  • Canindeyú.
  • Guairá.
  • Ñeembucú.
  • Paraguarí.
  • Cordillera.
  • Itapúa.
  • Central.
  • Villarrica.
Estos son los precios de los productos de las Ferias que se realizarán mañana, jueves.
Los compradores podrán acceder a productos frescos y de calidad a precios justos, que incluyen: queso Paraguay, carne de cerdo, lechón, cabra, oveja, gallina casera, pato, huevo casero, choclo, harina de maíz, poroto rojo, miel de abeja, maní, poroto manteca peky, habilla, poroto peky, almidón, papa, cebolla, ajo, tomate, pimiento, mandioca, batata, verdeos en general, frutas de estación, granos en general, artesanías, flores y plantas, entre otros.

