Matrimonio masivo en Amambay: “es el sí más grande del país”

El salón Alberto Morelo de la Gobernación de Amambay fue escenario de una jornada de matrimonio comunitario desarrollada en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el marco del programa de gobierno “Paraguay se casa”. Unas 220 parejas participaron de la ceremonia, a la que asistieron familiares de los cónyuges, autoridades e invitados especiales.

Parejas de diversas generaciones aprovecharon la oportunidad para formalizar su unión, desde jóvenes hasta algunas con más de 50 años de convivencia. Una de ellas fue la conformada por Francisco Ramírez y Luisa Centurión, quienes están juntos desde hace 52 años.

“Es el sí más grande del país”

Maximiliano Ayala, titular de la Dirección General del Registro Civil de las Personas, indicó que el matrimonio comunitario de Amambay fue el más grande del interior del país desde que comenzó la campaña, teniendo en cuenta la cantidad de parejas que contrajeron matrimonio.

“Esto es solo superado, a nivel país, por el que se hizo en Asunción, donde se casaron 600 parejas”, puntualizó Ayala.

Añadió que uno de los factores clave para esta convocatoria es el aspecto económico, ya que estas jornadas masivas son gratuitas y la oportunidad es bien aprovechada por las parejas.

María Elena Carvallo, directora del Registro Civil en Amambay, calificó el evento como “un éxito total”, al unir a 220 parejas de todos los distritos del departamento.