Realizan inscripciones para el Cimefor en Concepción

En la céntrica plaza Agustín Fernando de Pinedo se reciben a los interesados en realizar el próximo año el Cimefor. Efectivos designados por el comandante de la Cuarta División de Infantería, coronel Leoncio Samudio, son los responsables de brindar las informaciones a quienes llegan hasta el local habilitado para las inscripciones que se extenderán hasta el 24 de noviembre.

Según comentó el comandante, pueden inscribirse varones y mujeres y para el año 2026 existen 100 lugares para quienes quieran cumplir su servicio militar en la 4ª División de Infantería.

“Las personas del sexo masculino pueden inscribirse desde los 17 años, con el permiso de los padres, este documento es indispensable. En tanto que las del sexo femenino deben de tener como mínimo 18 años. Hay que presentar la cédula de identidad y también la constancia que son estudiantes, puede ser de colegio o universidad, también está abierto a quienes ya poseen algún título universitario ”, explicó.

El coronel Samudio informó que las actividades del Cimefor se cumplirán desde enero de 2026, en el Regimiento de Infantería, número 10 “Sauce” que tiene las condiciones para albergar a los cimeforistas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Cimefor convoca a jóvenes para servicio militar

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre la preparación que recibirán quienes realicen el Cimefor, que durará seis semanas, dijo que conocerán sobre la defensa nacional, la formación militar, la disciplina, entre otros valores que se ponen en práctica durante los días que durará esta experiencia.