Tribunal de Apelación confirma condena a esposa y colaboradores de Luiz Boscatto

Los jueces José Waldir Servín Bernal, María Belén Agüero Cabrera y Agustín Lovera Cañete, miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, resolvieron confirmar sentencia dictada por el Tribunal de Delitos Económicos y Anticorrupción, referente a la esposa y colaboradores del tabacalero Luiz Henrique Boscatto.

Con esta decisión, quedó firme la condena a Mirian Mercedes Morán Barrios a cinco años de prisión.

Mientras tanto que los colaboradores del tabacelero Antonio Carlos Bernardino y Abdul Amir Melhem Akhrasse deberán cumplir penas de cinco y cuatro años, respectivamente, tras ser hallados coautores del delito de lavado de dinero.

Comiso de bienes por más de 400.000 dólares

La resolución también confirmó el comiso especial de valor sustitutivo por USD 434.300 (equivalentes a G. 2.424 millones), al determinar que dichos fondos provienen de actividades ilícitas vinculadas al contrabando de cigarrillos.

La medida había sido solicitada por los fiscales Osmar Legal (fallecido) y Diego Arzamendia, lo que fue ratificada por el Tribunal de Apelación, que consideró debidamente fundamentado el fallo de primera instancia.

Defensas rechazadas

Las defensas de los procesados plantearon diversos recursos, alegando nulidades procesales, errores en la valoración de las pruebas y prescripción de la causa. Sin embargo, el Tribunal concluyó que la sentencia se ajustó a derecho, con fundamentos claros y motivados, desestimando los agravios.

En particular, se acreditó que las operaciones ilícitas se extendieron hasta 2015, interrumpiendo los plazos de prescripción invocados por la defensa.

Antecedentes del caso

Mirian Morán Barrios es esposa de Luiz Henrique Boscatto, empresario tabacalero brasileño con antecedentes por lavado de dinero, contrabando y asociación criminal.

Boscatto fue detenido en Paraguay en 2019 y posteriormente expulsado a Brasil, donde cumple una condena de 36 años de prisión.

Las investigaciones locales detectaron operaciones financieras entre 2010 y 2015 a través de la empresa Brasil Free Shop S.A., utilizada para lavar activos vinculados al comercio ilegal de cigarrillos.