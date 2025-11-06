Fiscalía solicita suspensión condicional del proceso por presunto hecho de reducción de barandas hurtadas en la ruta Santa María–Santa Rosa

La unidad fiscal, a cargo de Teresa Martínez, recibió la denuncia por el hurto de barandas de seguridad de la ruta que une las ciudades de Santa María y Santa Rosa, en Misiones. El supuesto autor señalado es Milciades Portillo, mecánico, en cuyo taller se habrían encontrado las barandas presuntamente hurtadas.

La agente fiscal realizó las investigaciones correspondientes, las cuales determinaron que la conducta de Portillo no constituye hurto de las barandas denunciadas. Sin embargo, sí se configura la posesión de objetos sustraídos, clasificándose como reducción de objeto hurtado.

En ese sentido, la agente fiscal presentó ante el juez Penal de Garantías de la ciudad de San Ignacio, Misiones, Víctor Joel Paredes, el requerimiento de suspensión condicional del procedimiento.

El juzgado deberá sustanciar el pedido que presenta el Ministerio Público, analizar los presupuestos presentados y ver si se acepta o rechaza dicho pedido, dependiendo de si el procesado reúne los requerimientos, como no tener antecedentes penales y comprometerse a cumplir algunas condiciones impuestas por el juzgado.

Tras este pedido del Ministerio Público, el denunciante de este hecho, el ciudadano Bernardo González, lo rechaza y exige al juzgado que el responsable responda por el daño patrimonial al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

“En este caso, pido al juzgado que pueda hacer justicia, ya que la fiscalía pide la suspensión condicional del procedimiento y eso no puede ser. Por eso pido al juez Víctor Joel Paredes que pueda expulsar a este ciudadano de la ciudad de Santa María, ya que nos está perjudicando bastante, porque son patrimonios de todos los ciudadanos y él es quien está sacando las barandas de la ruta”, manifestó González.

Por su parte, quisimos dialogar con el sindicado como supuesto reductor de los materiales hurtados, Milciades Portillo, quien no accedió a dialogar con los miembros de la prensa por recomendación de su defensor.