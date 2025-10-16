San Ignacio: víctimas de abigeato piden a la Policía Nacional mayor control para prevenir el delito

Vecinos de la comunidad de Abay, una de las compañías del distrito de San Ignacio, Misiones, se reunieron con la directora departamental de Policía, comisario Mirta Ramos, y con los jefes de las diferentes dependencias, para solicitar un mayor control en la prevención del abigeato.

“Estamos viniendo a pedir el esclarecimiento de todos los hechos de abigeato que están ocurriendo en nuestra comunidad, que sean investigados y que haya justicia, porque somos personas trabajadoras y que un animal se nos faene nos perjudica bastante”, comentó una de las víctimas, Albina Rodríguez.

“Exigimos que se realicen las investigaciones correspondientes y que los culpables sean detenidos, porque hasta ahora no se tiene ni un aprendido en ninguno de los casos de abigeato denunciados”, agregó.

Otra de las víctimas de abigeato, Fortunata Romero, señaló que “cinco animales vacunos fueron faenados de mi propiedad y hasta ahora no se tiene resultado de las investigaciones, va en el ‘oparei’ mi caso y con esto decimos que no hay justicia en nuestro país, y los afectados somos personas trabajadoras y sacrificadas”, indicó.

Romero manifestó que, a consecuencia de los hechos de abigeato, tuvo que vender una gran cantidad de sus animales para no ser más perjudicada y pidió a la Policía Nacional que pueda realizar más patrullajes en horas de la madrugada, principalmente, para de esa manera prevenir este delito.

Policía pide denunciar los hechos para un buen trabajo

Por su parte, la directora departamental de la Policía, comisario Mirta Ramos, señaló que están realizando las investigaciones como corresponde e instó a los afectados a que realicen las denuncias para que ellos puedan actuar debidamente.

“Estamos realizando las investigaciones respectivas sobre una denuncia en específico, pero el resto que hoy se acercaron a comentar sobre abigeato no tenemos conocimiento, ya que los afectados no han hecho la denuncia. Sí tenemos casos de hurto, pero todas las personas son aprendidas y puestas a disposición del Ministerio Público”, señaló.

Los afectados también señalaron que no hacen la denuncia ya que temen por represalias, y en ese sentido la comisario indicó que: “Eso está mal, porque nosotros no podemos trabajar sin una denuncia. Ellos tienen miedo a represalias, pero ¿represalias de qué?, si nosotros no vamos a dar los nombres de los que vienen acá a facilitarnos información para el esclarecimiento del hecho”, manifestó Ramos.

Tras esta reunión, la directora departamental de la Policía señaló que estarán dando otra cara a estos casos. “En el sentido de que estaremos poniendo más personal en la zona de Abay, con patrullera, que estén haciendo patrullas rotativas alrededor de ese lugar”, finalizó.