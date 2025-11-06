Incendio en residencia universitaria de Pilar

El incendio de la residencia universitaria de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) generó gran preocupación entre los estudiantes y pobladores cercanos a las instalaciones, en el barrio Ytororó. Actualmente, en el lugar viven 50 estudiantes.

Según los datos, el fuego comenzó aproximadamente a las 13:30, cuando un grupo de obreros realizaba trabajos de soldadura en el techo del edificio. Una chispa habría caído sobre un colchón dentro de una de las habitaciones, lo que provocó el incendio.

Las llamas consumieron parte del techo y varios artefactos, entre ellos computadoras y equipos de aire acondicionado. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque los daños materiales fueron significativos.

Rosa Acosta, encargada de la residencia, lamentó lo ocurrido y destacó la rápida intervención de los aspirantes del Colegio de Policía Filial 8 “José Merlo Saravia”, quienes ayudaron a sofocar el fuego con arena mientras llegaban los bomberos voluntarios.

El director del Colegio de Policía, comisario Líder Vera, comentó que los aspirantes actuaron rápidamente para ayudar a apagar el incendio.

“Justo en estos días los alumnos estaban practicando con los bomberos cómo apagar incendios y aquí emplearon todas las técnicas que aprendieron y ayudaron a apagar”, refirió.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance total de los daños y verificar las condiciones de seguridad en que se realizaban los trabajos.