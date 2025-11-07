Estas serán las zonas sin energía por cortes programados de la ANDE este viernes

Varias zonas del país se quedarán sin el servicio de energía eléctrica en el transcurso de las próximas horas por distintas obras que realizará la ANDE.

Los cortes forman parte de las tareas de mantenimiento y modernización del sistema eléctrico, por lo que la ANDE recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias y desconectar los electrodomésticos durante el horario de los trabajos, para evitar daños cuando se restablezca la energía.

A continuación, el detalle de las zonas a ser afectadas, por departamento y horario.

Departamento Central

Asunción

Barrio Madame Elisa A. Lynch: Futsal 88 c/ Julio Correa. Horario: 8:00 a 16:00.

Barrio Tembetary: Alfredo Seiferheld. Horario: 09:00 a 16:00.

Barrio Republicano: Manuel Irala y Pizarro / Pascual Toledo entre Abdón Palacios y Dr. Téllez. Horario: 08:00 a 13:00 y 13:00 a 18:00.

Limpio

Barrio Don Bosco: Desde San Jerónimo hasta Granja Monges, y calles adyacentes. Incluye Urbanización Jardín de Limpio, Aguataría San Francisco, Despensa C&C, Mini Bodega 4A, Capilla Virgen de Schoenstatt, Despensa Los Hermanos y Tienda Rosy. Horario: 08:00 a 18:00.

Villa Elisa

Barrio Villa Bonita: Virgen de Caacupé desde Avda. Defensores del Chaco hasta Virgen de la Encarnación, Sicilia desde Florencia hasta Virgen de Caacupé, Milán desde Virgen de Caacupé hasta Santa Bárbara, Palermo desde Virgen de Caacupé hasta Santa Bárbara, Florencia entre Sicilia e Inmaculada Concepción, Caacupemí desde María Auxiliadora hasta San José. Horario: 08:00 a 18:00.

Julián Augusto Saldívar

Barrio San Ramón y Toledo Cañada: Felipe Cañada, Fracción Cañadón. Horario: 08:00 a 18:00.

Departamento de Cordillera

Itacurubí de la Cordillera

Zona céntrica: Horario: 07:00 a 17:00.

Barrio San Carlos: Calle Daniel García. Horario: 07:00 a 17:00.

Caacupé

Barrio Alegre: Calle Independencia Nacional entre Ruta PY02 y Alberdi. Horario: 07:00 a 17:00.

Barrios San Miguel, San Felipe, Santa María y compañías Yhaka Roysa e Ita Yvu: Horario: 07:00 a 15:00.

Eusebio Ayala

Compañía Tujukuá y parte de Aguaity: Ruta Aguaity - Tobatí. Horario: 07:00 a 17:00.

Piribebuy

Compañía Yacarey: Sobre la ruta Paraguarí – Piribebuy. Horario: 07:00 a 17:00.

Departamento de Paraguarí

Carapeguá