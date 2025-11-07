Noviembre Azul: clubes de motos invitan a actividades para este fin de semana

Se trata de la sexta edición del Blue Ride, un evento solidario para seguir creando conciencia sobre la prevención del cáncer de próstata y la salud integral masculina, que se llevará a cabo este domingo.

Las actividades iniciarán a las 8:30 en el Parque Lineal de la Costanera Norte, hasta donde llegarán los miembros de clubes de motos y tendrán un tiempo para tomarse fotografías.

Contarán además con charlas médicas antes de iniciar una caravana hasta Mariano Roque Alonso.

Como cada año, los amantes de las dos ruedas formarán un lazo gigante como visibilización de la campaña Noviembre Azul.

También contarán con una feria de comidas y concierto de dos bandas de rock y un show de vinilos.

Explican que lo recaudado en el patio de comidas será destinado a la compra de reactivos que se utilizan para la detección del cáncer de próstata.