Virus respiratorio: circula en Paraguay, recombinante XFG del Covid-19

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) reportó un aumento del 11% en el número de consultas médicas por cuadros respiratorios durante la última semana, ascendiendo a 34.516 atenciones a nivel nacional. Esta cifra mantiene la curva de tendencia por encima del umbral de alerta epidemiológica, afirma el boletín semanal de la Dirección General de Vigilancia de la Salud.

Los datos indican que la franja poblacional más afectada actualmente es la de mayores de 60 años, seguida de los menores de 2 años y el grupo de 5 a 19 años.

Virus circulantes y hospitalizaciones

El Rhinovirus y el SARS-CoV2 son los virus que guardan mayor relación con el motivo de las consultas y las hospitalizaciones. En la última semana epidemiológica, se contabilizaron 289 hospitalizados por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), con un 22% de estos pacientes ingresando a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En el acumulado del año, el país suma 356 fallecidos confirmados por virus respiratorios, siendo los principales responsables la Influenza A H1N1, Rhinovirus y SARS-CoV-2. En la última semana se identificaron cuatro decesos asociados a estos virus (tres por SARS-CoV2 y uno por Rhinovirus).

Alerta por SARS-CoV2 y su variante XFG

El informe de Vigilancia de la Salud, emitido hoy, indica que el SARS-CoV2 mantiene un aumento sostenido de su circulación en el territorio nacional desde hace diez semanas.

Se resalta, que en Paraguay se ha detectado la recombinante XFG, producto de los linajes LF.7 y LP.8.1. Desde Vigilancia de la Salud indican que aunque esta recombinante puede registrar un aumento de la transmisión, no está asociada a cuadros más severos.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias instan a la población a acceder a las vacunas disponibles en todos los vacunatorios del país, ya que la dosis contempla la protección contra la variante XFG y otras circulantes.