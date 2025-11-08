“Centro brilla”: estas son las calles cerradas en el microcentro de Asunción

Calles del microcentro se encuentran cerradas desde hoy, sábado, dentro del marco del proyecto “Centro brilla”, que moderniza el sistema eléctrico del microcentro de Asunción.

Los obreros de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) indican que el trabajo que se realiza hoy y se extiende hasta el domingo en horas de la tarde, son los ductos para introducir los cables, sobre las calles Colón, desde Presidente Franco hasta Palma.

La clausura temporal durará todo el fin de semana, lo que causa molestias en los automovilistas y transeúntes que circulan por la zona.

El proyecto consiste en realizar la instalación de las conexiones eléctricas de forma subterránea en el microcentro de la capital del país.

Las obras deberían culminar el próximo año, sin embargo, no se descarta que las redes de conexión subterránea sigan avanzando.

Por su parte, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encarga de guiar a los automovilistas antes de llegar a la zona, para que utilicen los desvíos previstos.

La obra, con una inversión de G. 50.000 millones, busca revitalizar la capital.

La intervención forma parte de un plan a largo plazo que busca preparar a la capital para su 500° aniversario en 2037, con obras que apuntan a mejorar la seguridad, reducir la contaminación visual y rescatar el valor patrimonial del microcentro.