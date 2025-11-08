Conocé la historia de la primera donación que recibió Teletón en esta maratón solidaria 2025

La meta de Teletón Paraguay 2025 es de G. 15.743.931.105, el corte del mediodía marca en el tablero la suma de G. 6.764.248.769, por lo que instan a seguir donando para alcanzar el monto que permitirá seguir manteniendo los centros de rehabilitación que beneficia a más 1.900 familias.

Víctor Ibarrola, director de la Fundación Teletón Paraguay, comentó a ABC Digital que la primera donación recibida este 2025, fue en la noche del viernes, de una familia que contó su historia.

Esta familia tiene a uno de sus miembros utilizando los servicios gratuitos de Teletón, por lo que se organizó hace meses.

Desde el mes de mayo habilitaron una alcancía hecha con el recipiente de un dulce de guayaba, donde el adolescente usuario de Teletón no dudó en guardar parte de su recreo para donar.

“Con el apoyo de su familia donó G. 292.000 y fue la primera donación, muy importante”, comentó.

También resaltó la donación de una despensa de de Areguá que cada año llega hasta el Centro de Convenciones del Mariscal para entregar su aporte.

“También se hizo, esta mañana, una Zumbaton en Itauguá y donaron un monto muy lindo”, manifestó.

Récord de donación a través del QR

“Empezamos con mucha alegría lo que es el QR, que la gente puede donar a través la aplicación de su banco, cooperativa o financiera”, indicó.

Ibarrola confirmó que esta mañana se tuvo un crecimiento récord, entre las 07:00 y las 08:00.

“Se cuadruplicó la cantidad de transacciones por QR y bueno, tenemos un enorme desafío. Estamos a un tercio de la de la meta pero muy contentos, muy esperanzados", expresó.

Recordó que la transmisión se realiza a través de 16 canales y señala que la audiencia es masiva.

“Le invitamos a toda la familia, a los niños, que vengan aquí en el Centro de Convenciones Mariscal, porque este año tenemos una gran novedad: le vamos a entregar helados a todos los niños que vengan con su alcancía, que vengan con sus padres a hacer donaciones, le vamos a entregarle unos recuerdos de la mascota Teletón, que es Dragoncín, así que le esperamos eh a todas las familias a que vengan a donar acá físicamente o que le lo hagan por transferencia bancaria con tarjeta de crédito. Itaú puso 12 cuotas sin intereses para todos los que donen con tarjeta de crédito”, refirió.

Actividades solidarias para esta tarde

Corrida Itaú.

Partido de las Estrellas (jugadores de las selecciones de Francia 98 y Sudáfrica 2010).

Streamingtón.

Shows en vivo.

Subastas: una de ellas la guitarra de Alejandro Sanz, con una base de G. 11.000.000.

Donaciones