09 de noviembre de 2025 - 09:48

Hurtan patenas de la Catedral de Concepción

Imágenes de las patenas hurtadas de la Catedral de Concepción. Existe una gratificación para quien brinde informaciones de lleven a recuperar estos objetos. (Foto gentileza).

Dos patenas utilizadas habitualmente en las misas donde participan personas que forman parte del grupo de Neocatecumenado, de la Catedral de Concepción, fueron hurtadas. Las puertas de la sala donde estaban los platillos fueron forzadas al igual que el mueble donde estaban la patenas de plata y color dorado.

Por Aldo Rojas

El párroco de la Catedral de Concepción, Carlos Olguín Gill, denunció la desaparición de las dos patenas a la Comisaría 8ª del barrio San Antonio. El sacerdote manifestó a los policías que presumiblemente el jueves último, personas desconocidas habían forzado la puerta del salón catequístico de la iglesia, ubicado en la calle Nuestra Señora de la Concepción e/ Mariscal Estigarribia y Mariscal. López

Se ingresó a la sala y además se violentaron puertas de tres roperos en las cuales estaban los objetos religiosos de valor y de uno de estos sustrajeron las patenas.

Rápidamente se inició una campaña para tratar de recuperar, se difundieron imágenes de los objetos hurtados y además se ofrece gratificación para quienes puedan brindar información certera sobre el paradero de las patenas.

En este mueble estaban las patenas que fueron hurtadas. (Foto gentileza).

La patena es un plato o disco pequeño poco profundo de metal sobre el que se ofrece a Dios el elemento del pan en el ofertorio de la Misa, y en el que se coloca de nuevo la hostia consagrada después de la fracción.