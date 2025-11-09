Hurtan patenas de la Catedral de Concepción

El párroco de la Catedral de Concepción, Carlos Olguín Gill, denunció la desaparición de las dos patenas a la Comisaría 8ª del barrio San Antonio. El sacerdote manifestó a los policías que presumiblemente el jueves último, personas desconocidas habían forzado la puerta del salón catequístico de la iglesia, ubicado en la calle Nuestra Señora de la Concepción e/ Mariscal Estigarribia y Mariscal. López

Se ingresó a la sala y además se violentaron puertas de tres roperos en las cuales estaban los objetos religiosos de valor y de uno de estos sustrajeron las patenas.

Rápidamente se inició una campaña para tratar de recuperar, se difundieron imágenes de los objetos hurtados y además se ofrece gratificación para quienes puedan brindar información certera sobre el paradero de las patenas.

La patena es un plato o disco pequeño poco profundo de metal sobre el que se ofrece a Dios el elemento del pan en el ofertorio de la Misa, y en el que se coloca de nuevo la hostia consagrada después de la fracción.

