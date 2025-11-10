ANDE lanzó operativo y asegura que garantizará el servicio en San Bernardino durante el verano

El acto tuvo lugar en la playa La Rotonda, en el casco histórico de la ciudad, con la presencia del presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, junto a técnicos de la institución, funcionarios locales y representantes del sector privado.

El operativo forma parte del plan anual de refuerzo del sistema eléctrico que la ANDE implementa en zonas turísticas con alto movimiento de personas. En San Bernardino, donde cada verano se registra una masiva afluencia de visitantes y un fuerte incremento de la actividad comercial, la demanda energética puede triplicarse en comparación con la temporada baja.

Lea más: La escalinata de San Bernardino, símbolo turístico presenta una imagen renovada

Trabajos de mantenimiento

El plan contempla trabajos de mantenimiento preventivo, refuerzo de redes de distribución, instalación de transformadores adicionales, reparación de líneas de media tensión y ampliación de la capacidad de carga en puntos estratégicos de la ciudad.

Estas acciones buscan anticiparse a posibles fallas y asegurar que tanto los pobladores como los turistas cuenten con un servicio estable durante los meses de mayor consumo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las obras tendrán una duración de aproximadamente 3 semanas y demandarán una inversión de 10.000 millones de guaraníes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente de la ANDE, Félix Sosa, explicó que el operativo representa una inversión significativa en recursos humanos y técnicos, y forma parte del compromiso permanente con la calidad del servicio.

“El verano es un desafío para todo el sistema eléctrico nacional, especialmente en las zonas donde la población se multiplica. En San Bernardino estamos trabajando con anticipación para ofrecer energía segura y confiable, acompañando el crecimiento del turismo y la economía local”, señaló.

Además de los refuerzos técnicos, la ANDE dispondrá cuadrillas de guardia permanentes, distribuidas en distintos puntos de la ciudad para atender eventuales emergencias o reclamos en el menor tiempo posible.

El operativo también abarca el mejoramiento del alumbrado público, el casco histórico, los accesos principales y las zonas de mayor concurrencia nocturna.

Durante el lanzamiento, Sosa destacó la importancia del trabajo coordinado con la Municipalidad de San Bernardino y con las instituciones locales para garantizar un servicio de calidad en toda la zona.

“Nuestra prioridad es que los usuarios perciban el esfuerzo de la ANDE en cada rincón del país, especialmente en los lugares que concentran mayor movimiento en estas fechas”, subrayó.

Con este plan, la ANDE busca no solo sostener el suministro durante la temporada alta, sino también modernizar la infraestructura eléctrica de San Bernardino, adaptándola al crecimiento urbano y al desarrollo del turismo interno.

La institución reafirma así el compromiso con el fortalecimiento del sistema energético nacional y con el bienestar de las miles de familias que cada año eligen el lago Ypacaraí como punto de encuentro y descanso.

Lea más: Turismo interno: ¿Qué hacer en San Bernardino el finde?