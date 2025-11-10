Nacionales
10 de noviembre de 2025 - 09:25

Atención fernandinos: podría resentirse el servicio de agua, anuncia Essap

La falta de presión es una de las consecuencias del uso irracional del agua potable.
La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) emitió un comunicado este lunes en que advierte que el servicio de agua podría resentirse en dos barrios de la ciudad de Fernando de la Mora, en el departamento Central.

Por ABC Color

“Debido a trabajos de reparación de tuberías (6″) en las calles Marconi Estrago y Río Yhaguy, podría resentirse el servicio”, indica el comunicado de la Essap.

Barrios afectados

  • Domingo Savio
  • Marangatu

La duración aproximada de las labores será unas cinco horas, a partir de la mañana, mencionaron.

Recomendaciones

  • Almacenar agua potable: guardar suficiente agua para beber y cocinar. Se recomienda un mínimo de cuatro litros por persona por día. Utilizar recipientes limpios, preferiblemente de uso alimentario, y tápalos herméticamente para evitar contaminación.
  • Almacenar agua para uso sanitario: llenar baldes y otros recipientes grandes con agua para el inodoro, la limpieza general y el aseo personal.
  • Preparar artículos de higiene: tener a mano toallitas húmedas, jabón antibacterial y otros artículos que puedan ayudar con la higiene personal con un uso mínimo de agua.