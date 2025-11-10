Atención fernandinos: podría resentirse el servicio de agua, anuncia Essap

El servicio de agua potable de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), podría verse resentido este lunes en algunos barrios de la “ciudad joven y feliz”. En esta nota te contamos cuáles son.

“Debido a trabajos de reparación de tuberías (6″) en las calles Marconi Estrago y Río Yhaguy, podría resentirse el servicio”, indica el comunicado de la Essap.

Barrios afectados

Domingo Savio

Marangatu

La duración aproximada de las labores será unas cinco horas, a partir de la mañana, mencionaron.

Lea más: Familias del asentamiento en Viñas Cue exigen a la Essap regularizar el servicio de agua potable

Recomendaciones