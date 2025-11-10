Atención fernandinos: podría resentirse el servicio de agua, anuncia Essap

El servicio de agua potable de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), podría verse resentido este lunes en algunos barrios de la “ciudad joven y feliz”. En esta nota te contamos cuáles son.
“Debido a trabajos de reparación de tuberías (6″) en las calles Marconi Estrago y Río Yhaguy, podría resentirse el servicio”, indica el comunicado de la Essap.
Barrios afectados
- Domingo Savio
- Marangatu
La duración aproximada de las labores será unas cinco horas, a partir de la mañana, mencionaron.
Recomendaciones
- Almacenar agua potable: guardar suficiente agua para beber y cocinar. Se recomienda un mínimo de cuatro litros por persona por día. Utilizar recipientes limpios, preferiblemente de uso alimentario, y tápalos herméticamente para evitar contaminación.
- Almacenar agua para uso sanitario: llenar baldes y otros recipientes grandes con agua para el inodoro, la limpieza general y el aseo personal.
- Preparar artículos de higiene: tener a mano toallitas húmedas, jabón antibacterial y otros artículos que puedan ayudar con la higiene personal con un uso mínimo de agua.