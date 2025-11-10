Caño roto “florece” frente a colegio y parroquia en Asunción

Un caño roto de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) “florece” en el barrio Doctor Francia de Asunción, de un bache sobre la calle Don Bosco casi Piribebuy, donde el agua se desborda por doquier.

Los vecinos, cansados de la situación, colocaron un balde con una plantera y un arbolito que reluce en medio del asfalto y agua que se desperdicia.

Además, colocaron una fila de ladrillos, a modo de reforzar la señalización y así evitar accidentes de tránsito en la concurrida calle, por donde a diario no solo pasan cientos de automovilistas, sino que también se mueven alumnos que van al colegio privado Monseñor Lasagna y familias que acuden a la parroquia santuario María Auxiliadora.

“Luifer” prometió revisar situación

El presidente de la Essap, Luis “Luifer” Bernal, indicó a ABC que desconoce si se realizó algún reclamo por el caño roto en ese sitio, pero prometió revisar la situación.

Aseguró que envió una cuadrilla de la aguatera estatal para buscar solucionar el problema.

