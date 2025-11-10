Nacionales
Zonas donde la ANDE hará cortes programados este martes

Funcionarios de la ANDE trabajan en Limpio (foto ilustrativa).
Funcionarios de la ANDE trabajan en Limpio (foto ilustrativa).Gentileza

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) confirmó que mañana habrá una serie de cortes programados mañana, martes. Según el reporte, hay varias zonas afectadas.

Por una serie de trabajos programados, mañana la ANDE va a interrumpir el servicio de energía eléctrica en varios puntos del país.

La región con mayor cantidad de zonas afectadas es la metropolitana, con obras distribuidas en los siguientes lugares:

Zona 01: San Enrique de Osso desde Profesora Rita Aveiro hasta Última. Calle S/N Zona de la Plaza Huguito 2 y 3. Prof. Rita Aveiro desde Calle Sin Nombre hasta Materiales de Construcción San Lucas. Barrio Villa Huguito – Limpio, de 09:00 a 19:00.

Zona 02: Dr. Sosa y Overava. Barrio Salvador del Mundo - Asunción, de 11:00 a 13:00 horas.

Zona 03: Cap. Julio Correa y Prof. Felicia González. Barrio Madame Elisa A. Lynch - Asunción, de 07:00 a 09:00.

Zona 04: Tte. 1° Blas Manuel Garay e Ingavi. Barrio Ciudad Nueva – Asunción, de 15:00 a 17:00.

Zona 05: Sargento Monges y Tte. Cnel. Jara Pastore. Barrio Zeballos Cué - Asunción, de 09:00 a 11:00.

Zona 06: Dr. Gerónimo Zubizarreta c/ Domingo Portillo. Barrio Madame Elisa A. Lynch – Asunción, de 08:00 a 16:00.

Zona 07: San Fernando desde Francisco Pizarro e/ Cerro Guy, Cerro Guy e/ San Fernando y Calle S/N, Francisco Pizarro desde San Fernando hasta Monseñor Rodríguez. Barrio Santa Librada – Asunción, de 08:00 a 12:00.

Zona 08: Sobre Azara e/ Campo Jordán y Juan Pablo II Azara e/Juan Pablo II y Cnel Cantero Azara e/ Cnel Cantero y Atilano Gómez. Barrio Tayazuapé - San Lorenzo, de 08:00 a 18:00.

Zona 09: Florida desde Teodora S. Mongelos hasta 1° de Noviembre. Mangoré desde Florida hasta Miguel Ángel Rodríguez. Fulgencio R. Moreno y Mangoré. 8 de Diciembre desde Calle S/N hasta Ultima. Félix Pérez Cardozo y 8 de Diciembre. Calle S/N y Florida. Barrio Villa Anita – Ñemby, de 07:30 a 17:30.

Cortes en la región Este

En la región este del país, dos zonas estarán afectadas por los cortes:

Zona 01: Sector Capilla San Blas y Cancha Sintética Sport Guaraní de la Avda. Fulgencio Yegros - Ciudad del Este, de 07:00 a 12:00.

Zona 02: Sector Cancha Sintética Melga de la Avda. Fulgencio Yegros - Ciudad del Este, de 13:00 a 17:00.

Cortes en la región Central

Finalmente, también habrá cortes en lo que la ANDE determina como la región central:

Zona 01: Río Pilcomayo, afectando parte del Barrio Country Club Sol de Verano de San Bernardino, de 08:00 a 18:00.

Zona 02: Ruta PY 02 – Desvío Pedrozo de la Ciudad de Caacupé, de 07:00 a 17:00.

Zona 03: Ciudad de Piribebuy: Parte de los Barrios María Auxiliadora y Fátima y las compañías de Paso Hú, Cañada, Cordillera e Ykua Porá, de 07:00 a 17:00.

En todos los casos se insta a tomar medidas preventivas en las zonas afectadas y también se insta a considerar en todo momento la línea como energizada.