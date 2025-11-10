Zonas donde la ANDE hará cortes programados este martes

Por una serie de trabajos programados, mañana la ANDE va a interrumpir el servicio de energía eléctrica en varios puntos del país.

La región con mayor cantidad de zonas afectadas es la metropolitana, con obras distribuidas en los siguientes lugares:

Zona 01: San Enrique de Osso desde Profesora Rita Aveiro hasta Última. Calle S/N Zona de la Plaza Huguito 2 y 3. Prof. Rita Aveiro desde Calle Sin Nombre hasta Materiales de Construcción San Lucas. Barrio Villa Huguito – Limpio, de 09:00 a 19:00.

Zona 02: Dr. Sosa y Overava. Barrio Salvador del Mundo - Asunción, de 11:00 a 13:00 horas.

Zona 03: Cap. Julio Correa y Prof. Felicia González. Barrio Madame Elisa A. Lynch - Asunción, de 07:00 a 09:00.

Zona 04: Tte. 1° Blas Manuel Garay e Ingavi. Barrio Ciudad Nueva – Asunción, de 15:00 a 17:00.

Zona 05: Sargento Monges y Tte. Cnel. Jara Pastore. Barrio Zeballos Cué - Asunción, de 09:00 a 11:00.

Zona 06: Dr. Gerónimo Zubizarreta c/ Domingo Portillo. Barrio Madame Elisa A. Lynch – Asunción, de 08:00 a 16:00.

Zona 07: San Fernando desde Francisco Pizarro e/ Cerro Guy, Cerro Guy e/ San Fernando y Calle S/N, Francisco Pizarro desde San Fernando hasta Monseñor Rodríguez. Barrio Santa Librada – Asunción, de 08:00 a 12:00.

Zona 08: Sobre Azara e/ Campo Jordán y Juan Pablo II Azara e/Juan Pablo II y Cnel Cantero Azara e/ Cnel Cantero y Atilano Gómez. Barrio Tayazuapé - San Lorenzo, de 08:00 a 18:00.

Zona 09: Florida desde Teodora S. Mongelos hasta 1° de Noviembre. Mangoré desde Florida hasta Miguel Ángel Rodríguez. Fulgencio R. Moreno y Mangoré. 8 de Diciembre desde Calle S/N hasta Ultima. Félix Pérez Cardozo y 8 de Diciembre. Calle S/N y Florida. Barrio Villa Anita – Ñemby, de 07:30 a 17:30.

Cortes en la región Este

En la región este del país, dos zonas estarán afectadas por los cortes:

Zona 01: Sector Capilla San Blas y Cancha Sintética Sport Guaraní de la Avda. Fulgencio Yegros - Ciudad del Este, de 07:00 a 12:00.

Zona 02: Sector Cancha Sintética Melga de la Avda. Fulgencio Yegros - Ciudad del Este, de 13:00 a 17:00.

Cortes en la región Central

Finalmente, también habrá cortes en lo que la ANDE determina como la región central:

Zona 01: Río Pilcomayo, afectando parte del Barrio Country Club Sol de Verano de San Bernardino, de 08:00 a 18:00.

Zona 02: Ruta PY 02 – Desvío Pedrozo de la Ciudad de Caacupé, de 07:00 a 17:00.

Zona 03: Ciudad de Piribebuy: Parte de los Barrios María Auxiliadora y Fátima y las compañías de Paso Hú, Cañada, Cordillera e Ykua Porá, de 07:00 a 17:00.

En todos los casos se insta a tomar medidas preventivas en las zonas afectadas y también se insta a considerar en todo momento la línea como energizada.