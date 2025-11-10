“Gracias Nenecho”: ciudadanos recuerdan “legado” de exintendente de Asunción

En Herrera casi Iturbe, un profundo bache fue señalizado por los ciudadanos asuncenos hartos del mal estado de las calles. Con grandes varillas de hierro y una caja de cartón, marcaron el pozo para evitar que conductores de automóviles o motociclistas caigan en el cráter.

“Gracias, Nenecho”, dice el cartel que señaliza el bache ubicado en la tan transitada calle céntrica.

Lea más: Nenecho invirtió solo G. 35 millones en obras en su último mes como intendente

Poca inversión en obras

Probablemente, los ciudadanos que hicieron el cartel recuerden que el imputado exintendente tuvo un muy bajo porcentaje de ejecución en obras. En junio pasado, cerró su gestión con apenas el 4,5% de ejecución del presupuesto que tenía previsto para obras el 2025.

Es decir, en medio año, no invirtió ni el 5% de su presupuesto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La baja inversión en obras fue muy diferente al dinero destinado a salarios en el mismo periodo de tiempo. Hasta junio, Rodríguez ya había pagado G. 251.222 millones en servicios personales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pago de sueldos de enero a junio fue ocho veces superior a lo que la gestión de Rodríguez destinó a obras de infraestructura en el mismo periodo.

Lea más: Crisis de la basura: Asuncenos pagaron US$ 26 millones, pero ciudad está mugrienta