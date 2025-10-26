Nacionales

Asunción: crisis de la basura tumbó a director de Servicios Urbanos

La crisis de la basura en la gestión del intendente de Asunción, Luis Bello (ANR- HC), obligó al cambio de Michel Gaona como director de Servicios Urbanos. Armando Becvort, su reemplazante, prometió revertir la cantidad de camiones de alquiler y aumentar los propios.

Por ABC Color
26 de octubre de 2025 - 14:07
Luis Bello (ANR-HC), intendente de Asunción, junto al nuevo director de Servicios Urbanos, Armando Becvort.
Luis Bello (ANR-HC), intendente de Asunción, junto al nuevo director de Servicios Urbanos, Armando Becvort.Gentileza

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), nombró a Armando Becvort como nuevo director de Servicios Urbanos, en reemplazo de Michel Gaona. El cambio se dio en medio de una fuerte crisis en el servicio de limpieza y recolección de basuras, como consecuencia del crítico estado de los camiones recolectores.

Los dos primeros meses de la gestión del nuevo intendente se vieron marcados por las denuncias de falta de prestación de este servicio en prácticamente todos los barrios de la capital.

Lea más: Polémica por privatización: vecinos de Asunción sitiados por la basura

A la par, desde la propia dependencia, los funcionarios reclamaron que apenas el 40% de la flota estaba operativa, mientras que el 60% restante estaba sobre tacos.

Crisis de la basura barrios Bernardino Caballero y Ciudad Nueva. Esquina de Cerro Cora y José Rodó.
Crisis de la basura barrios Bernardino Caballero y Ciudad Nueva. Esquina de Cerro Cora y José Rodó.

Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Sinoema), incluso, denunciaron que la precarización obedecía a un posible plan para privatizar el servicio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Promete disminuir alquileres

El nuevo director, Armando Becvort, reconoció que el principal problema que afecta a la prestación del servicio es el estado de los móviles y prometió realizar las gestiones para levantar la flota y así revertir la alta proporción de vehículos privados.

Lea más: Asunción: Bello analiza vender cartera de morosos para tapar “agujeros” de Nenecho

“Nosotros pretendemos revertir esa ecuación y que, con el mantenimiento y el cambio de pieza que necesiten, podamos tener un mayor porcentaje de vehículos municipales operativos”, aseveró.

Contenedores repletos en Cerro Cora y Vice Pte Sanchez.
Contenedores repletos en Cerro Cora y Vice Pte Sanchez.

Becvort señaló que hoy encabezó un relevamiento de datos para entregar un informe al intendente de todo lo que requiere la dependencia para fortalecer la flota propia y ser “autosuficiente”.

Siguen los reclamos

Vecinos de los barrios Bernardino Caballero y Ciudad Nueva de la capital, volvieron a denunciar el pésimo servicio de recolección de basuras durante el fin de semana.

Lea más: Asunción: Bello inició juicios por más de US$ 1 millón contra contribuyentes morosos

ABC constató la presencia de grandes cantidades de desperdicios esparcidos por importantes calles como Cerro Corá, 25 de Mayo y Mariscal Estigarribia, desde Kubitschek hasta Perú.