Asunción: crisis de la basura tumbó a director de Servicios Urbanos

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), nombró a Armando Becvort como nuevo director de Servicios Urbanos, en reemplazo de Michel Gaona. El cambio se dio en medio de una fuerte crisis en el servicio de limpieza y recolección de basuras, como consecuencia del crítico estado de los camiones recolectores.

Los dos primeros meses de la gestión del nuevo intendente se vieron marcados por las denuncias de falta de prestación de este servicio en prácticamente todos los barrios de la capital.

A la par, desde la propia dependencia, los funcionarios reclamaron que apenas el 40% de la flota estaba operativa, mientras que el 60% restante estaba sobre tacos.

Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Sinoema), incluso, denunciaron que la precarización obedecía a un posible plan para privatizar el servicio.

Promete disminuir alquileres

El nuevo director, Armando Becvort, reconoció que el principal problema que afecta a la prestación del servicio es el estado de los móviles y prometió realizar las gestiones para levantar la flota y así revertir la alta proporción de vehículos privados.

“Nosotros pretendemos revertir esa ecuación y que, con el mantenimiento y el cambio de pieza que necesiten, podamos tener un mayor porcentaje de vehículos municipales operativos”, aseveró.

Becvort señaló que hoy encabezó un relevamiento de datos para entregar un informe al intendente de todo lo que requiere la dependencia para fortalecer la flota propia y ser “autosuficiente”.

Siguen los reclamos

Vecinos de los barrios Bernardino Caballero y Ciudad Nueva de la capital, volvieron a denunciar el pésimo servicio de recolección de basuras durante el fin de semana.

ABC constató la presencia de grandes cantidades de desperdicios esparcidos por importantes calles como Cerro Corá, 25 de Mayo y Mariscal Estigarribia, desde Kubitschek hasta Perú.