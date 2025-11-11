Destruyen carro de bomberos en San Pedro: atacante causó destrozos con un palo en plena madrugada

De acuerdo con los registros de video, una mujer habría sido la autora del violento ataque. En las imágenes se observa cómo corre hacia el carro de bomberos —de color amarillo— estacionado frente al local del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, ubicado en el predio de la terminal de ómnibus de San Pedro de Ycuamandyyú. Acto seguido, con un palo en mano, rompe el parabrisas, golpea la cabina y causa daños en la carrocería del vehículo. El ataque ocurrió en cuestión de minutos, aprovechando la soledad de la madrugada.

Los bomberos voluntarios expresaron su profundo pesar por el hecho a través de sus redes sociales, recordando que ese carro es el único operativo con el que cuentan para asistir a incendios y emergencias en la capital del segundo departamento.

Investigación policial en curso

Efectivos de la Comisaría local iniciaron una investigación para identificar a la responsable del ataque. Se analizan las imágenes del circuito cerrado y se recaban testimonios de vecinos de la zona. Hasta el momento, no se descarta que el hecho tenga trasfondo personal o que la atacante haya actuado bajo alteración emocional o efecto de alguna sustancia.

El hecho genera repudio por parte de la ciudadanía, ya que el carro siniestrado es utilizado para atender incendios estructurales y forestales en toda la zona urbana y rural.

