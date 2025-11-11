Detienen a un vendedor sospechoso de integrar una banda que roba GPS agrícolas en una colonia menonita de San Pedro

El procedimiento se llevó a cabo en la colonia menonita Manitoba, del distrito de Tacuatí, departamento de San Pedro, en el estacionamiento de una cooperativa. El operativo se realizó en cumplimiento de los oficios fiscales N° 423/2025 y 425/2025, firmados por el fiscal Juan Daniel Miranda, de la Unidad N° 2 de la Fiscalía Zonal de Santa Rosa del Aguaray.

El detenido fue identificado como Wilson Centurión Córdoba (32), paraguayo, domiciliado en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Según los investigadores, el hombre se hacía pasar por vendedor de productos de supermercado para ingresar con facilidad a las propiedades rurales, conocer el movimiento de los trabajadores y proveer información a la banda que luego perpetraba los robos.

Elementos incautados

Durante el procedimiento, los intervinientes incautaron un automóvil Kia Sorento, color plata, matrícula OAV 814, año 2011, en el que se desplazaba el supuesto vendedor, dos teléfonos celulares y dos tarjetas SIM, que serán analizados por peritos para determinar su vinculación con los hechos investigados.

Los productores de la colonia Manitoba denunciaron los robos de equipos de GPS piloto automático utilizados en tractores agrícolas de alta gama, cuyos valores oscilan entre 10.000 y 20.000 dólares por unidad.

En la última semana se registraron al menos tres casos similares. Las imágenes de circuito cerrado muestran a dos hombres con el rostro descubierto ingresando a los establecimientos, desmantelando los tractores y retirando los aparatos. En todos los casos, los autores contaban con apoyo logístico de un vehículo.

Los objetos sustraídos corresponden a monitores y sistemas de piloto automático marca John Deere, que estaban instalados en máquinas de los productores locales.

Los casos fueron reportados por la Subcomisaría de la colonia Manitoba y caratulados como hecho punible de hurto agravado. Los investigadores no descartan que se trate de una banda organizada con ramificaciones en varios departamentos del país, especializada en el robo y reventa de equipos agrícolas de precisión.

El detenido fue trasladado bajo custodia policial hasta la sede fiscal de Santa Rosa del Aguaray, mientras prosiguen las diligencias para identificar y capturar a los demás integrantes del grupo delictivo.