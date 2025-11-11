Nacionales
11 de noviembre de 2025 - 15:00

Día Mundial de la Diabetes 2025: Un llamado a cuidar la salud en el trabajo y en la vida

Los ejercicios después de comer pueden mitigar los picos de azúcar en sangre.Franziska Gabbert

La Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo (SPEM) y la Sociedad Paraguaya de Diabetología (SPD) invitan a la comunidad a participar en el evento conmemorativo por el Día Mundial de la Diabetes 2025, que se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre en el Parque de la Salud del Instituto de Previsión Social (I.P.S.).

Por ABC Color

El próximo domingo 16 de noviembre, la comunidad paraguaya se unirá para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes 2025, bajo el lema “Tu Salud en el Trabajo Importa”.

La SPEM y la SPD han organizado un evento gratuito y abierto a todo público, que se llevará a cabo en el Parque de la Salud del I.P.S., con el objetivo de promover el bienestar integral de las personas y destacar la importancia de la prevención, la detección temprana y el control adecuado de la diabetes, especialmente en el ámbito laboral.

Durante el encuentro, se desarrollarán diversas actividades, como detección de diabetes y factores de riesgo, caminata, zumba, yoga y ejercicios grupales, estudio de la pisada para personas con diabetes, y un espacio artístico y de integración.

Estas actividades están dirigidas a pacientes, familiares y la comunidad en general, con el propósito de fomentar hábitos saludables, promover el movimiento y cuidar la salud de manera activa y participativa.

El evento cuenta con el apoyo de diversas instituciones médicas y científicas del país, comprometidas con la educación, prevención y manejo de la diabetes en Paraguay. La entrada es libre y gratuita, y se invita a todos a sumarse a esta jornada de concienciación y bienestar.

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo”, sostienen los especialistas. “Es fundamental que tomemos medidas para prevenir y controlar la diabetes, y que trabajemos juntos para crear un entorno saludable y sostenible para todos”.

La cita es el domingo 16 de noviembre, de 07:00 a 11:00 horas, en el Parque de la Salud del I.P.S. (Dr. Peña y Augusto Roa Bastos, Asunción)