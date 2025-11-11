Diabetes: 69% de adultos paraguayos con exceso de peso impulsan la crisis

El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha que este año resuena con una alarma particular en Paraguay. Los datos recientes del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) revelan una preocupante realidad: el 69% de la población adulta padece exceso de peso y, el 10,6% vive con diabetes, una cifra que ha aumentado más del 40% en la última década.

Ante esta crisis sanitaria, la Sociedad Paraguaya de Obesidad (Spomed) ha lanzado una campaña nacional urgente para visibilizar y abordar la obesidad y la diabetes como lo que son: enfermedades crónicas y multifactoriales, y no meros problemas de voluntad o apariencia física.

El riesgo de la obesidad: causa del 80% de los casos

La conexión entre el exceso de peso y la diabetes tipo 2 es directa e irrefutable, afirman desde la Spomed. La obesidad es el principal motor de la resistencia a la insulina, un proceso que, con el tiempo, agota el páncreas y dispara los niveles de azúcar en sangre.

Según Spomed, la obesidad y el sedentarismo explican hasta el 80% de los casos de diabetes tipo 2 en adultos en el país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los números son contundentes y exigen acción:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Exceso de peso: 69% de los adultos paraguayos (37% con sobrepeso y 32% con obesidad).

Diabetes: 10,6% de la población adulta la padece, con casi la mitad de los afectados sin un diagnóstico conocido.

Obesidad infantil: 1 de cada 4 niños ya presenta obesidad.

Lea más: La diabetes, un enemigo silencioso

“La obesidad y la diabetes son enfermedades crónicas que requieren atención médica continua. La prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado pueden cambiar vidas”, afirmó la doctora Elizabeth Valinotti Delmás, presidente de Spome, haciendo un llamado a la acción médica y social.

Romper el estigma para salvar vidas

La campaña que lanza Spomed se centra en cambiar la percepción social y médica de la obesidad, promoviendo el lema “La obesidad necesita tratamiento médico, no juicios”.

La iniciativa busca fomentar una nueva mirada basada en la empatía y la ciencia, promoviendo que ambas condiciones sean tratadas bajo un enfoque crónico y no estético. Mediante esta acción, se espera que más personas busquen ayuda médica sin temor al juicio, facilitando el diagnóstico temprano de la diabetes. Según estimaciones, casi la mitad de los casos permanecen en la sombra.

Lea más: Día Mundial de la Diabetes: así influye tu estilo de vida en la prevención

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la sociedad médica insta a la población a realizarse chequeos preventivos y, al Gobierno Nacional a priorizar el equipamiento y la planificación sanitaria que permitan un acompañamiento continuo de estas enfermedades crónicas que afectan a millones de paraguayos.