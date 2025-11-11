Encuesta Permanente de Hogares: te contamos dónde estarán esta semana los equipos de campo

Varias son las ciudades que esta semana tendrán como “visitantes” a los equipos de campo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en busca de datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) del cuarto trimestre.

Estas son las ciudades designadas para esta semana

Asunción.

En Cordillera: Altos, Piribebuy, Santa Elena, San José Obrero y Loma Grande.

En Paraguarí: Pirayú, Ybycuí y Quiindy.

En Caazapá: Caazapá, Moisés Bertoni y Fulgencio Yegros.

En Central: San Lorenzo.

En Guairá: Villarrica, Iturbe y José Fassardi.

En San Pedro: Villa del Rosario, San Pedro del Ycuamandiyú y Sant Rosa del Aguaray.

En Concepción: Concepción, Belén, Loreto y Horqueta.

En Amambay: Pedro Juan Caballero.

En Alto Paraná: Ciudad del Este, Presidente Franco, Salto del Monday y Santa Rita.

En Misiones: Santa Rosa, San Ignacio, Ayolas y Yabebyry.

En Ñeembucú: Guazucuá, General Díaz y Cerrito.

Aseguran que los encuestadores tendrán el atuendo institucional de modo que puedan ser identificados.

También portan un carnet con código QR que permitirá verificar sus datos en la página web del INE.

“Recibirlos y brindar tus datos ayudará a tener estadísticas actualizadas sobre condiciones de vida, que sirven de base para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia”, indican desde el INE.

Más detalles para identificarlos

Vestimenta institucional : chaleco gris con el logotipo oficial del INE.

Credencial visible : credencial de identificación con sus datos personales y un código QR.

Vehículos señalizados: estos también deben estar claramente identificados con el logotipo del INE.

La forma más segura de confirmar la identidad de la persona es mediante la verificación en línea o telefónica:

Sitio web del INE : escanear el código QR de la credencial con tu teléfono móvil, lo que te dirigirá automáticamente a la página web del INE para verificar sus datos en el sistema de personal autorizado, en la sección específica para “Conozca a su entrevistador” en su sitio web oficial (www.ine.gov.py).

Contacto telefónico: llamar a los números de contacto oficiales del INE para verificar la identidad del encuestador/a proporcionando su nombre o número de cédula.

El INE recuerda a la ciudadanía que la participación en estas encuestas es obligatoria por ley, pero es fundamental verificar siempre la identidad del personal antes de permitir su acceso o proporcionar información.

El operativo de campo, a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE), abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, y los equipos de encuestadores se despliegan en diversas zonas del país para la recolección de datos.