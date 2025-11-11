Johana Vega finalmente reapareció y así justificó su millonaria fiesta de cumpleaños

Tras estar ausente en sus actividades parlamentarias, Johana Vega, retornó hoy a la Cámara Baja y fue abordada sobre el financiamiento de su fiesta de cumpleaños, que se desarrolló en los últimos días de octubre, con evidentes lujos y hasta un grupo internacional de música.

“Mi cumpleaños yo lo realizo todos los años y más con los dirigentes de Mariano Roque Alonso y esta vez opté también por invitarle a los dirigentes de la ciudad de Limpio. No siendo diputada, siempre festejé así y voy a seguir festejando con mis amigos, familia, y por sobre todas las cosas, con la gente que me ayudó a llegar a este lugar”, manifestó.

Aseguró que realizó un préstamo para costear la lujosa fiesta, además de la colaboración de sus familiares y amigos.

Respecto al grupo musical internacional “Azteka”, que tocó en vivo durante la fiesta, indicó que fue un regalo de un amigo de su padre. “Ese artista estaba aquí en Paraguay y no solamente vino para mi cumpleaños”.

Mencionó que su pareja sentimental, Eddie Jara, titular de Petropar, también colaboró “en algo”, y negó que se haya utilizado recursos de la estatal petrolera.

Viajes

Fotografías en sus redes sociales y la de su pareja muestran viajes a Europa, Cancún y otros.

Señaló que a Cancún fue para la boda de su hermana y que el viaje estaba programado con mucha antelación.

“Yo los viajes que mayormente hago es dentro de mi comisión, recorro a los diferentes puntos de la República del Paraguay asistiendo a nuestros adultos mayores. Me fui a Cancún, eso es cierto, porque fue la boda de mi hermana”, especificó.

La fiesta de cumpleaños

La fiesta de cumpleaños de Johana Vega se desarrolló entre copas de champaña, flores, fuegos artificiales y el show del Grupo Azteka, de México. Mientras tanto, sus declaraciones juradas ante la Contraloría muestran incongruentes datos.

Se realizó en el salón de eventos La Rural, de la ciudad de Mariano Roque Alonso (MRA), donde además del grupo mexicano, se presentaron el DJ Carlos Kayé y el humorista Enrique Pavón.

Fue de estilo retro con vajillas personalizadas, flores, globos y canilla libre de vino, cerveza, champaña y otros tragos.

Durante el evento, la legisladora usó diversos outfits y, si el derroche no pareciera suficiente, el evento tuvo un lujoso show de fuegos artificiales.