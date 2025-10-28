Johana Vega y Eddie Jara dan torta a pobres mientras ostentan en fiesta

El pasado viernes, la diputada cartista Johana Vega Insfrán, pareja del titular de Petropar, Eddie Jara, realizó un show de derroches y lujos para celebrar su cumpleaños número 35.

El evento, realizado en el salón de eventos La Rural, de la ciudad de Mariano Roque Alonso (MRA), fue protagonizado por la reconocida banda mexicana Grupo Azteka, el DJ Carlos Kayé y el humorista Enrique Pavón.

La ambientación siguió un estilo retro con vajillas personalizadas, flores, globos y canilla libre de vino, cerveza, champaña y otros tragos. Durante el evento, la legisladora usó diversos outfits y, si el derroche no pareciera suficiente, el evento tuvo un lujoso show de fuegos artificiales.

Johana Vega, a lo “María Antonieta”

Tras los cuestionamientos publicados en redes sociales y casi como una escena de María Antonieta, última reina consorte de Francia y símbolo de la decadencia durante la monarquía francesa, Vega hizo un “simbólico” acto de presencia con pobladores del asentamiento El Hípico de la ciudad de Mariano R. Alonso.

Tras llegar en una lujosa camioneta, repartió una torta con la inscripción “Coordinadora Colorada ENAVE”, acompañada de su pareja, Eddie Jara, y su hermano, el concejal municipal Julián Vega.

La legisladora, posteriormente, subió un video a las redes rodeada de niños bajo árboles, a la intemperie, descalzos y sin ocultar sus rostros, como si fuera un material de campaña electoral.

“Ya pasó mi cumpleaños, pero no quise dejar de compartir un pedacito de alegría con mis amiguitos del asentamiento El Hípico, del comedor Mitã Renda y de Villa Israel, llevando unas ricas tortas y mucho cariño”, dijo Vega en su publicación, al tiempo de agradecer a su familia por acompañarla y hacer “todo más especial”.

Inconsistencias llamativas

Antes de asumir como diputada, entre 2021 y 2023 Vega declaró ante la Contraloría General de la República (CGR) un patrimonio neto de solamente G. 231.200.000, sin tener vivienda, joyas, obras ni mayores lujos; sin embargo, al asumir en 2023, señaló en su Declaración Jurada que contaba con un patrimonio de más de G. 2.141 millones.

Allí dijo, además. que tenía un inmueble heredado de G. 1.000 millones, G. 300 millones en efectivo y una camioneta de US$ 51.400 comprada a crédito de una concesionaria.

Curiosamente, aparecen declaradas joyas por G. 200 millones; electrodomésticos por G. 100 millones y muebles por G. 80 millones. En el documento también señala que cuenta con obras de arte por G. 5 millones, equipos de oficina por G. 40 millones y una deuda pendiente de cobro por casi G. 173 millones en concepto de prestación alimentaria.

En vestimenta asegura gastar solamente G. un millón mensual. Esta cifra no condice con las ropas, carteras y accesorios que utiliza diariamente, ya que la legisladora aparece en imágenes luciendo marcas de lujo como Carolina Herrera, Tommy Hilfiger hasta bufandas Burberry.

Según señala, actualmente gana casi G. 40 millones y gasta mensualmente casi G. 13 millones.

Más preguntas que respuestas

La pareja está en la mira pública por los ostentosos viajes que realizó, interrumpiendo varias veces sus gestiones oficiales.

Según la DD.JJ. de Eddie Jara, este percibe G. 87 millones cada mes, entre salario y otros ingresos en concepto de docencia e intereses. Su patrimonio neto supera G. 7.000 millones.

Un dato llamativo es que declaró tener dos millonarias cuentas a cobrar. Una mujer identificada como Edith Ayala le debe G. 2.800 millones y otra persona llamada Diana Gamarra le debe G. 700 millones. A pesar de contar con esos activos, Jara había declarado que solo tenía G. 24 millones en el banco en su declaración jurada de 2023.

Repudian la insensibilidad

El diputado Roberto González (ANR, Añetete) dijo que lo que más ofende del gobierno de Santiago Peña, más allá de la ostentación de lujos y la demostración de que ellos “ya están mejor”, es la insensibilidad y el menosprecio a gente que realmente necesita. A modo de ejemplo, mencionó que hace meses vienen procurando sancionar la ley de pensión para personas con discapacidad y los ningunean.

“Eso es lo que más duele: Tanta insensibilidad. Ustedes pónganse en la piel de esa persona con discapacidad o de sus familiares cuando ven la inconducta de su presidente haciendo ostentaciones”, recriminó González.

El mismo puso como ejemplo principalmente al presidente, ya que el agravio a la ciudadanía no sería tal si es que al menos la cabeza del Gobierno demostrara un poco de austeridad e interés en los sectores más vulnerables, algo que tampoco transmite evidentemente a su “aplanadora” en el Congreso.

Recordó que Peña vetó y su mayoría en el Congreso aceptó archivar un proyecto de ley que pretendía dar una pensión mínimamente digna a personas con discapacidad, con la excusa de que no había dinero y que plantearían una alternativa “mejor”, lo cual quedó en promesas, mientras Peña ostenta una mansión de US$ 1 millón en San Bernadino, según él declaró.

“Ellos tienen la aplanadora a su favor, (...) pero este es el momento en que no se avienen ni siquiera a estudiar el proyecto que yo he planteado a favor de nuestros compatriotas”, reclamó González.