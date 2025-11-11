La fotografía y la realidad del fútbol serán temas en penúltima jornada de Seminario

En esta oportunidad los temas a ser desarrollados serán dos. El primero de ellos, a partir de las 8:30, en el primer nivel del Zielo Hotel (Avenida Madame Lynch 2833 casi Aviadores del Chaco) estará enfocado en la “Fotografía, aliada fiel de una buena publicación”, a cargo del fotoperiodista Luis Vera, director de la Casa Bicentenario de las Artes Visuales. Vera trabajó en medios de comunicación además de desarrollar una amplia carrera de producción independiente, antes de asumir sus actuales responsabilidades.

A continuación, una mesa redonda de calificados exponentes de la historia del fútbol profesional de nuestro país, todos ellos participantes en Copas del Mundo con la Albirroja, debatirán acerca de un delicado tema: “El futbolista, éxito, fama, infortunio y olvido”.

Componen el selecto panel Rogelio Delgado, Roberto “Gato” Fernández (ambos mundialistas en México 1986), Paulo Da Silva (Alemania 2006 y Sudáfrica 2010) y Francisco “Chiqui” Arce (Francia 1998 y Corea/Japón 2002). Moderador será el también exfutbolista Ramón Ángel Hicks (México 1986).

La participación de los interesados en asistir a esta jornada es libre y gratuita. La organización solo condicionó la entrega de certificados de asistencia a quienes tomen parte de al menos tres de las cuatro jornadas de la propuesta.

La presentación de los dos capítulos de la propuesta de este sábado estará a cargo de Gabriel Cazenave, secretario de redacción de ABC Color y socio fundador del CVP.

En la cita anterior, el sábado 25 de octubre, las exposiciones fueron realizadas por el economista, docente y exfuncionario del Banco Central del Paraguay (BCP), Enrique Ocampo (tema: “Lenguaje técnico de Economía al alcance de todos”), y el comunicador, libretista, locutor y asesor de prensa Hugo Vigray (“Comunicación corporativa e institucional”), con amplia aceptación de los asistentes, en su mayoría periodistas en actividad y estudiantes de la carrera universitaria de medios de comunicación.

El ciclo se inició el sábado 27 de setiembre, siempre en el Zielo Hotel, con la disertación del periodista y escritor Bernardo Neri Farina, columnista de ABC Color y presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, quien desarrolló el tema “Tips para mejorar el español que hablamos y escribimos”.

Fueron presentadores de estas dos jornadas el abogado Héctor Agüeroy el periodista Alcides Báez, ambos socios fundadores del Club Veteranos de Prensa.

Mabel Rehnfeldt, Óscar Acosta y panel de periodistas para la última jornada

El evento llegará a su final el sábado 29 de noviembre, invariablemente en el Zielo Hotel, con dos charlas de alta relevancia. A las 8:00, la periodista de investigación, figura de ABC Color en radio y tv, Mabel Rehnfeldt abordará el tema “Informar con datos ciertos, protegiendo la fuente”, en tanto que a continuación, desde las 9:00, el experimentado y destacado presentador de Radio Monumental y Telefuturo, Óscar Acosta, se referirá a “Lenguajes radial y televisivo: ¿son lo mismo?”.

Para el cierre de la jornada, a partir de las 10:00, está programada una mesa redonda de versados comunicadores que tendrá como objetivo desarrollar el tema “El periodismo de ayer, hoy y siempre”. Integrarán el panel Estela Mareco, José María Troche, Darío Abelardo Cárdenas y Pedro Servín Fabio, con Gabriel Cazenave como moderador.

La presentación de los tres capítulos de la jornada final del Seminario estará a cargo de la periodista de televisión Soledad Franco, de Tigo Sports.

Interesados pueden obtener más información llamando o escribiendo al teléfono 0981 462494.

Los organizadores del Seminario adelantaron que ante el éxito alcanzado en esta primera actividad conjunta del CVP y FAP, para el año próximo se tienen previstos otras, que serán anunciadas en su oportunidad.

Indicaron que se intentará sostener la muy satisfactoria alianza con ABC Color y el Zielo Hotel para llevar adelante los nuevos emprendimientos.