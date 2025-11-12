Caacupé: Habilitan atención al peregrinos y preparan serenata a la Virgen

La atención al público es de lunes a sábado, de 07:00 a 11:30 y de 13:00 a 18:00, y los domingos de 05:00 a 10:00. En este espacio, el personal brinda orientación sobre los servicios disponibles, las actividades religiosas y culturales, así como aspectos organizativos de la festividad, facilitando la planificación de los fieles y grupos interesados en participar.
El jefe del Departamento de Comunicación, Marco Cabaña, señaló que el movimiento ya comienza. “Como cada año, se nota el entusiasmo de los devotos. Varios grupos artísticos y personas interesadas están contactando para participar de la serenata a la Virgen. Todos los detalles y el proceso de inscripción se darán a conocer oficialmente el 14 de noviembre, durante el lanzamiento del Operativo Caacupé 2025”, indicó.
La tradicional serenata reúne a fieles, músicos y artistas de distintas partes del país y se ha convertido en uno de los momentos más emotivos de la festividad.
Cabaña destacó que cada año se suman más participantes, lo que refuerza el carácter popular y espiritual de esta celebración.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los interesados en obtener más información pueden comunicarse al (0511) 244-812 o acercarse personalmente al despacho del Departamento de Comunicación, respetando los horarios de atención.
Lea más: Lanzamiento del Operativo Caacupé 2025 se realizará este viernes 14 de noviembre
Novenario empieza el 28 de noviembre
El novenario en honor a la Virgen de Caacupé comenzará el 28 de noviembre, con misas, procesiones y diversas actividades religiosas, culminando el 8 de diciembre, día central de la gran fiesta mariana que convoca a miles de fieles de todo el país.
Lea más: Tupãsy Ykuá: el agua que renueva la fe del peregrino