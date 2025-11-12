Campesinos de San Pedro anuncian que el 5 de diciembre invadirán tierras de Senabico

SAN PEDRO. Campesinos autodenominados sintierras del distrito de Santa Rosa del Aguaray anunciaron que iniciarán la invasión de las tierras administradas por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) desde el próximo 5 de diciembre, con el propósito de convertirlas en un asentamiento campesino.