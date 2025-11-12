Denuncian paralización de la Junta Municipal de J. A. Saldívar por indefinición de mesa directiva

La Junta Municipal de J. Augusto Saldívar se encuentra paralizada en medio de tensiones por la definición de la presidencia, lo que genera una nueva crisis institucional tras el vencimiento del mandato de la actual mesa directiva el pasado domingo 9 de noviembre, según denuncian los propios concejales.

Hasta la fecha, los miembros de la junta no han logrado un acuerdo para conformar la nueva directiva que conducirá el cuerpo durante el último año del actual periodo municipal.

Pese a la conclusión del periodo, Miguel Escurra, presidente con mandato vencido, realizó dos convocatorias a sesiones extraordinarias posteriores a la fecha límite, generando controversia sobre la legitimidad de dichos llamados.

Según el concejal por el Partido Revolucionario Febrerista (PRF), Christian Domínguez, el expresidente de la Junta, Miguel Escurra (PLRA), convocó a sesiones extraordinarias “casi a diario” desde el viernes anterior, a pesar de que su mandato como titular del cuerpo feneció el domingo 9.

“Entendemos que ya no tiene la atribución de convocar a sesiones ni el doble voto que utilizaba para sostenerse en el cargo. Ya ha convocado a dos sesiones sin ser presidente, y eso constituye una falta”, denunció Domínguez.

Escurra y el apoyo de Alonso

Escurra, aliado político del intendente Diego Alonso, presidió la Junta durante los últimos cuatro años gracias a la mayoría oficialista que mantenía el Ejecutivo municipal.

Domínguez recordó que durante todo ese tiempo la oposición fue marginada de los espacios de decisión. “Siempre perdíamos en todas las votaciones. Cajoneaban nuestros proyectos y no permitían que integremos la Mesa Directiva ni las comisiones asesoras, a pesar de ser los concejales más votados de nuestras respectivas listas”, afirmó.

Con el pasar del tiempo, el escenario político cambió, ya que un concejal renunció y otro edil oficialista se pasó a la bancada opositora, lo que dejó al cuerpo legislativo con una composición equilibrada de seis oficialistas y seis opositores.

Los concejales oficialistas que quedaron son Edgar Giménez (ANR), Mario Godoy (PLRA), Miguel Escurra (PLRA), Antonio López (PLRA), Andrés Martínez (PLRA) y Julio Giménez (PLRA), mientras que los opositores son Christian Domínguez (PRF), Carlos Núñez (PLRA), Alfredo Rojas (PLRA), Marta Ferrari (ANR) y Juan Ferrari (ANR) y Derlis Espínola (PLRA).

Durante el último encuentro entre concejales, Escurra distribuyó notas firmadas recordando los artículos del reglamento interno sobre asistencia y sustitución de ediles; sin embargo, no quedó claro cómo podría concretarse el juramento de un suplente sin contar con el cuórum necesario, que requiere la mitad más uno de los votos, según sostienen los concejales opositores.

Agregan que la falta de definición de la mesa directiva de la Junta Municipal deja en suspenso decisiones administrativas y legislativas del municipio.