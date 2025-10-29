Municipalidad de J. Augusto Saldívar habría vendido una hectárea de propiedad privada como si fuera municipal

Una familia denunció que la municipalidad de Julián Augusto Saldívar, departamento Central, administrada por Diego Alonso (PLRA), se apropió de una hectárea de su propiedad, ubicada en el km 28.

El inmueble, con padrón número 24.782 y finca 26.150, tiene una superficie de tres hectáreas y está ubicado en la compañía Posta Leiva, sobre la ruta departamental D027 (exruta PY01 Mcal. Francisco Solano López).

El terreno en cuestión figura a nombre de Salvador Vaesken y el impuesto inmobiliario siempre se pagó en el municipio de Capiatá, del cual se independizó Julián Augusto Saldívar.

Tras una mensura administrativa del predio, la municipalidad local registró una hectárea a su nombre, que ya se habría transferido a Jorge Raúl Domínguez Garay, según la denuncia.

El problema comenzó cuando iniciaron los trámites de cambio de localidad del terreno, ya que históricamente esa zona pertenecía a Capiatá, y presentaron la solicitud en marzo del año pasado a la Municipalidad de J. Augusto Saldívar.

“La Municipalidad de J. Augusto Saldívar nunca respondió a nuestro pedido; hasta un abogado nos informó que el propio intendente, Diego Alonso, estaba ofreciendo a la venta una hectárea de nuestra propiedad”, expresó la hija del propietario, Isis Casamayouret de Vaesken.

Comuna no demuestra interés en aclarar el tema

Dijo que solicitaron a la municipalidad todos los documentos relacionados con el inmueble y que no obtuvieron respuesta hasta que recurrieron a un amparo judicial, y ahí se percataron de que la comuna realizó una mensura administrativa para adjudicarse una parte del terreno.

Agregó que todos los trámites que realizó la municipalidad fueron sin el consentimiento de la familia y que se llegó a inscribir una hectárea de la propiedad como fiscal, en Catastro Nacional, mediante una mensura irregular.

“A pesar de que contamos con todos los títulos originales y las documentaciones que acreditan nuestra propiedad, las autoridades locales no muestran intención de corregir el error ni de asumir las responsabilidades”, resaltó la hija.

Calificó como un atropello a la propiedad privada por parte de la municipalidad y agregó que la familia ya recurrió a la justicia para subsanar el inconveniente. Igualmente, se solicitó a la Junta Municipal el pedido de nulidad de la mensura realizada.

Intendente alega que no se vendió ningún terreno municipal

Por su parte, el intendente, Diego Alonso (PLRA), indicó que desde que asumió el cargo, a finales de 2021, no se vendió ningún terreno municipal y que es la Junta Municipal la que tiene que autorizar las ventas.

“No salió ninguna resolución de aprobación de venta de la Junta Municipal de ningún inmueble municipal desde que asumí el cargo”, expresó Alonso.

Dijo que es imposible que la municipalidad registre a su nombre un inmueble privado, porque se realizan varios trámites para ello.