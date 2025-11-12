Denuncian presunto maltrato a un padre y su hijo con autismo en Santaní

El supuesto influencer “Francesco Canatta” se había instalado cerca de la casa donde vive el niño con autismo y puso música a alto volumen, lo que provocó el reclamo del padre y, al mismo tiempo, motivó una reacción inadecuada en su contra.

La denuncia, que se viralizó en las redes sociales, fue realizada desde Aso TeaPy, cuyo contenido dice textualmente:

“Lamentamos profundamente este tipo de actitudes que reflejan la falta de empatía, respeto y conocimiento sobre la salud mental y la neurodivergencia. Las personas con autismo presentan, en muchos casos, hipersensibilidad auditiva, y los ruidos fuertes pueden generarles dolor físico, crisis o desregulación sensorial”.

Lea más: Niño de 4 años fue golpeado brutalmente por su padre

Agrega que, cuando el padre del niño con autismo le pidió que por favor bajara el volumen, ya que afectaba a su hijo, su reacción fue totalmente inapropiada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Supuesto influencer

Por otra parte, la publicación señala que llamar “influencer” a quienes promueven comportamientos que dañan, ofenden o desconocen realidades de salud solo contribuye a normalizar la falta de respeto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Ser influencer implica responsabilidad, educación y empatía. Desde nuestra asociación seguiremos trabajando para construir una sociedad más inclusiva, consciente y respetuosa”, concluye el escrito publicado en la página de Aso TeaPy.

No hay denuncia formal

El jefe de la Comisaría de San Estanislao, comisario Diego Espínola, indicó que hasta la tarde de este miércoles no se presentó ninguna denuncia sobre el hecho. No obstante, señaló que se realizarán las averiguaciones ante las instancias correspondientes para tratar de identificar al supuesto influencer que actuó con prepotencia contra el padre y su hijo.