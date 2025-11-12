Obras de Aña Cua generan dudas y esperanza entre pobladores de Ayolas, afirma abogado

Vidal Cáceres señaló que actualmente se vive una situación de dudas y también de expectativas en la población de Ayolas, como también en otros distritos de los departamentos de Misiones e Itapúa. Esto se debe a que no existe información precisa desde las autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

“Hasta la fecha se desconoce si es que Yacyretá realizó el desembolso del dinero a favor del Consorcio Aña Cua WRT (Webuild, Rovella y Tecnodil) para poder reactivar en su totalidad los trabajos en la zona de obra”, indicó.

En su inicio, Aña Cua generó una importante reactivación económica en la comunidad de Ayolas, como también en otros distritos de Misiones e Itapúa. Cuando se paralizó la obra, a inicios del 2024, se resintió mucho la falta de circulación de capital, y mucho más ahora, en que está vigente la veda pesquera.

Las personas están expectantes de que el Consorcio Aña Cua las contrate, sobre todo ahora que llegan las fiestas de fin de año, agregó el abogado. “Sería bueno que los integrantes del Gobierno pongan las cartas sobre la mesa y así se busque una solución al problema, generando tranquilidad en la población y en los trabajadores que necesitan empleo, beneficiando así a Ayolas y a toda la zona de influencia de la obra.

Hasta el momento, la intención de reactivar los trabajos no se convierte en realidad”, dijo.

