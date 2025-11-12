Preocupación por peleas entre alumnas en un colegio público de Pilar

Alumnas de una institución educativa pública de Pilar se tomaron a golpes dentro del recinto escolar. El hecho que quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Lea más: De la película a la realidad alumnos apuntaban nombres de sus posibles víctimas de muerte

En las imágenes, de unos 17 segundos, se observa a dos adolescentes agrediéndose físicamente, incluso tirándose del cabello, mientras otros estudiantes observan y gritan sin intervenir.

Tras la difusión del video, la madre de una de las víctimas presentó una denuncia en la Comisaría 4ª de Yataity, cuyos agentes comunicaron el hecho al fiscal de turno.

El episodio generó gran preocupación entre los padres de familia y el cuerpo docente ante el incremento de situaciones de violencia entre estudiantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde la Supervisión Educativa del Área 12, la supervisora María del Carmen Bordón confirmó el incidente y señaló que ya se activó el protocolo de intervención correspondiente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La agresión ocurrió en el turno mañana. Nos comunicamos con la encargada de despacho del colegio y se procedió conforme a lo establecido. Los padres fueron convocados y se está cumpliendo estrictamente lo dispuesto en el protocolo”, explicó Bordón.

Agregó que se espera un informe pormenorizado del hecho y de las medidas adoptadas. “El informe será remitido a la Dirección Departamental para notificar a la Defensoría de la Niñez, con acompañamiento tanto a la víctima como a los agresores y al grupo curso”, puntualizó.

Por su parte, la coordinadora departamental de Educación, Doris Centeno, confirmó que el protocolo fue aplicado en la institución y que en breve se contará con un informe completo del caso.

Otro caso, en Cerrito

Tras la viralización del video, otros padres de familia de la ciudad de Cerrito denunciaron que la semana pasada un menor también fue agredido por alumnos mayores. Exigen a las autoridades educativas una respuesta firme y efectiva ante los casos de bullying y violencia escolar que, según señalan, “no deben seguir siendo ocultados como si no existieran”.