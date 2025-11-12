Realizarán aspirado a la aeronave con matrícula boliviana interceptada y capturada en Concepción

Según explicó la agente del Ministerio Público, el comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), general de brigada Alberto Gaona García, le informó sobre la interceptación y captura de una aeronave. Dijo que solicitó el allanamiento y fue hasta el lugar exacto donde quedó el avión que volaba en forma irregular, según las informaciones.
“En el sitio encontramos la avioneta y cuatro bidones cargados con combustible; en la avioneta no había absolutamente nada. Solo un asiento tenía dentro, luego procedimos a trasladar a la Base Aérea de Concepción”, informó la fiscal Quevedo Lailla.
Agregó que se lacró la avioneta y que se realizará el aspirado para saber si hay algún indicio de droga.
Aprehendidos y liberados<b> </b>
La directora de la investigación, Carolina Quevedo Lailla, también se refirió a dos personas que habían sido aprehendidas en la zona donde aterrizó la avioneta. Finalmente se comprobó que nada tienen que ver con el caso y fueron desvinculadas de la investigación.