Nacionales
12 de noviembre de 2025 - 13:09

Realizarán aspirado a la aeronave con matrícula boliviana interceptada y capturada en Concepción

foto
El avión interceptado y capturado ayer en el departamento de Concepción quedó cerca de cuatro bidones de combustible que se observa debajo de una de las alas de la máquina. (Foto gentileza).

La fiscal de Concepción, Carolina Quevedo Lailla, dijo que se realizará el aspirado para detectar si existe o no residuos de cocaína en el interior de la máquina. La aeronave, con matrícula boliviana, fue lacrada y quedó bajo resguardo en la Base Aérea de Concepción (BACO). Dos personas que fueron aprehendidas en la causa, finalmente fueron desvinculadas de la investigación.

Por Aldo Rojas

Según explicó la agente del Ministerio Público, el comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), general de brigada Alberto Gaona García, le informó sobre la interceptación y captura de una aeronave. Dijo que solicitó el allanamiento y fue hasta el lugar exacto donde quedó el avión que volaba en forma irregular, según las informaciones.

“En el sitio encontramos la avioneta y cuatro bidones cargados con combustible; en la avioneta no había absolutamente nada. Solo un asiento tenía dentro, luego procedimos a trasladar a la Base Aérea de Concepción”, informó la fiscal Quevedo Lailla.

Lea más: FAP explica por qué no usó la fuerza contra ocupantes de aeronave interceptada

Agregó que se lacró la avioneta y que se realizará el aspirado para saber si hay algún indicio de droga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

foto
Momento del vuelo irregular en el espacio aéreo paraguayo, de la aeronave con matrícula boliviana. (Foto gentileza).

Aprehendidos y liberados<b> </b>

La directora de la investigación, Carolina Quevedo Lailla, también se refirió a dos personas que habían sido aprehendidas en la zona donde aterrizó la avioneta. Finalmente se comprobó que nada tienen que ver con el caso y fueron desvinculadas de la investigación.