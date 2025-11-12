Realizarán aspirado a la aeronave con matrícula boliviana interceptada y capturada en Concepción

La fiscal de Concepción, Carolina Quevedo Lailla, dijo que se realizará el aspirado para detectar si existe o no residuos de cocaína en el interior de la máquina. La aeronave, con matrícula boliviana, fue lacrada y quedó bajo resguardo en la Base Aérea de Concepción (BACO). Dos personas que fueron aprehendidas en la causa, finalmente fueron desvinculadas de la investigación.