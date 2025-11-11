Video: avión Tucano intercepta y captura avioneta con matrícula boliviana en Concepción

En el marco de la Operación Escudo Guaraní, un avión AT-27 Tucano de la Fuerza Aérea Paraguaya logró interceptar una aeronave irregular que sobrevolaba el sector norte del departamento de Concepción, en una acción coordinada con el Radar de la Prefectura Aeronáutica.

Según el reporte oficial, el Tucano realizó patrullaje aéreo y procedió a la fase de identificación de la aeronave sospechosa. Pese a los intentos por establecer comunicación en múltiples ocasiones, no se obtuvo respuesta alguna.

Momentos después, la aeronave ilícita aterrizó en una zona descampada, sobre un camino rural, donde fue inmediatamente cercada por el Tucano, que mantuvo vigilancia constante para evitar su fuga.

Ocupantes de aeronave huyeron en vehículos

Al tocar tierra, se observaron dos camionetas —una blanca y otra gris— que se acercaron al punto de aterrizaje. Los ocupantes de la aeronave descendieron rápidamente y abordaron los vehículos, dándose a la fuga.

Con apoyo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), personal táctico llegó minutos después al lugar, logrando asegurar la aeronave abandonada por los sospechosos.

Continúan sobrevuelos en la zona

Actualmente, aeronaves A-29 Super Tucano y helicópteros UH-1H continúan sobrevolando la zona, realizando tareas de rastreo y apoyo a las operaciones terrestres.