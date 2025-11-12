Santaní celebra 276 años de fundación y el día de su santo protector

La organización de los festejos estuvo a cargo de la Municipalidad de San Estanislao. Como todos los años, las actividades se destacaron por la gran presencia de la ciudadanía.

El tradicional desfile cívico cultural se realizó sobre la avenida principal Mariscal Francisco Solano López, frente a la plaza Bernardino Caballero, con una masiva presencia de pobladores que acompañaron la celebración anticipada de una de las actividades más significativas de la comunidad santaniana.

El desfile de estudiantes y de las demás organizaciones civiles forma parte de la celebración del aniversario fundacional y patronal, en homenaje a San Estanislao de Kostka. La ciudad es considerada una de las más importantes de la zona, cuyo municipio está ubicado en la parte sur del departamento de San Pedro.

Los alumnos de las distintas sedes educativas públicas, privadas y subvencionadas que participaron del acontecimiento, vestidos elegantemente durante la ceremonia de hoy, demostraron con su presencia el valor que representa para los habitantes del distrito de Santaní el festejo del aniversario Nº 276 y de su santo espiritual.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Creación de la localidad

San Estanislao de Kostka, más conocido con el apócope de Santaní, fue fundada el 13 de noviembre de 1749 por el sacerdote jesuita Sebastián de Yegros, quien se había trasladado a esta parte del departamento de San Pedro acompañado de una comitiva de religiosos para la creación de la comunidad, que en esa época estaba poblada por un pequeño grupo de familias indígenas de la parcialidad Ava Guaraní, según documentos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lugar de referencia

El lugar de referencia más renombrado de la ciudad es el arroyo Tapiracuái, cuyo cauce cruza a pocos metros del casco urbano de la población. Para llegar a Santaní se pueden utilizar las rutas PY03, PY08 o PY22.

La ciudad está situada a 150 km de la capital del país, Asunción, y a 180 km de la capital departamental, San Pedro de Ycuamandyyú. Cuenta con una población aproximada de 92.000 habitantes y un territorio de 21.000 hectáreas.

Lea más: San Estanislao: desfile estudiantil por el aniversario fundacional y día del patrono

Actividades para mañana

Para mañana, día en que se recuerda el doble acontecimiento en San Estanislao, se prevé la realización de una misa de acción de gracias a las 08:00, seguida de la procesión de la sagrada imagen del santo espiritual, San Estanislao de Kostka, con la presencia del obispo de la Diócesis de San Pedro, monseñor Pedro Jubinville.