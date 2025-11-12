Se inició en Asunción el FIAR 2025 para impulsar la regulación de saneamiento sostenible

Asunción es esta semana el epicentro del debate sobre el futuro hídrico del continente, al inaugurarse esta mañana el Foro Iberoamericano de Regulación (FIAR) 2025. El evento, que finaliza mañana, es organizado por la Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas (ADERASA), y busca fortalecer la cooperación y forjar un futuro de agua limpia y saneamiento sostenible.

Lea más: “El agua no se negocia”: vecinos de Atyrá anuncian protesta frente al MADES y ERSSAN

Fundada en 2001 en Cartagena de Indias, Colombia, ADERASA está presidida actualmente por Mauro Gutiérrez de Chile, Sandra Rodríguez de Uruguay como vicepresidenta y la paraguaya Cristina Muñoz Ruivo como directora ejecutiva. Su misión es promover políticas audaces y regulaciones efectivas para asegurar el acceso equitativo a servicios de agua y saneamiento de calidad.

Los organizadores indican que el FIAR, que se celebra anualmente (siendo Perú 2023 y Brasil 2024 las sedes anteriores), se consolida como el principal espacio de intercambio de soluciones adoptadas frente a los desafíos comunes que enfrentan los reguladores.

Ejes centrales de debate en Asunción

Durante los dos días del foro, los delegados se enfocarán en una agenda crucial para la sostenibilidad del sector. Los principales temas a tratar incluyen:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Coalición y esfuerzos para cerrar brechas de agua y saneamiento, buscando la universalización del servicio.

Estándares y mecanismos regulatorios para la calidad y sostenibilidad del servicio.

Impacto del cambio climático en la prestación del servicio y estrategias de adaptación.

Extensión urbana y rural , abordando los retos de la cobertura en áreas de difícil acceso.

Sostenibilidad económica-financiera de los prestadores para garantizar la inversión a largo plazo.

Lea más: Nuevo pozo pone fin a prolongado problema de falta de agua en Acahay

El evento, que se realiza en el Salón Auditorio Hotel Tryp by Wyndham, y tiene respaldo en Paraguay del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan), busca sentar las bases para la gestión integrada de los recursos hídricos y promover reformas regulatorias que impacten positivamente en la vida de millones de personas en América Latina y el Caribe.