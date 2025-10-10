Nacionales

Nuevo pozo pone fin a prolongado problema de falta de agua en Acahay

ACAHAY. La Municipalidad de este municipio, junto a la Junta de Saneamiento y la comunidad local, logró solucionar uno de los problemas históricos del distrito: la falta de agua potable. La perforación de un pozo artesiano de gran envergadura ya fue conectada a la red de agua, y se anunció que en el transcurso del día, el servicio se normalizará para los más de 1.000 usuarios.

Por Emilce Ramírez
10 de octubre de 2025 - 13:25
A 132 metros de profundidad se halló el caudal necesario que permitirá a Acahay contar con servicio continuo de agua potable.
Con mucha alegría la ciudadanía recibe el fruto del trabajo conjunto, el anhelado proyecto de contar agua potable de todo tiempo. La Junta de Saneamiento, la comunidad y la Municipalidad “estamos resolviendo este prolongado problema”, destacó el intendente Aldo Lezcano (Alianza).

Se intensifican los trabajos para terminar de conectar el pozo a la red y normalizar el servicio hoy.
El nuevo pozo, ubicado en el barrio San Francisco, tiene 132 metros de profundidad, 10 pulgadas de circunferencia y un encamisado íntegro de 8 pulgadas. La perforación costó G. 68.640.000, mientras que los accesorios sumaron G. 40 millones, alcanzando una inversión total de G. 108.640.000.

La Municipalidad transferirá G. 93.640.000 a la Junta de Saneamiento, que aportará G. 15 millones recaudados durante la maratón solidaria “Pro Agua Potable”, además de hacerse cargo del motor de 25 HP, adquirido por su presidente David Escobar.

Con esta obra, el intendente Lezcano suma 12 pozos ejecutados con inversión municipal y cuatro más mediante gestiones ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Se están intensificando los trabajos para regularizar el servicio en el casco urbano.
Solidaridad que mueve montañas

La jornada de trabajo fue un ejemplo de cooperación y compromiso ciudadano. El presidente de la Junta, David Escobar, lideró los trabajos acompañado por Juan Flor, quien aportó su retroexcavadora de manera gratuita. También se destacó la colaboración del español conocido como “Lolo”, cuyo gesto fue calificado por el intendente como “una verdadera cátedra de solidaridad”.

Tras años de espera, Acahay comienza a disfrutar de un servicio de agua estable y confiable.
“La confianza en la nueva comisión ha generado empatía y compromiso entre los vecinos. Esta obra demuestra que la unión logra resultados concretos”, afirmó el ejecutivo comunal Lezcano.

Más agua para más barrios

La gobernadora Norma Zárate de Monges (ANR) también anunció a los pobladores que, en los próximos días, se realizará la perforación de otro pozo con motor y accesorios completos, lo que permitirá extender el servicio a los barrios de la zona alta, como San Ramón y 15 de Agosto, donde el agua actualmente no llega con fluidez.

Los pobladores aguardan que la Gobernación de Paraguarí perfore otro pozo para dar solución a la comunidad de la zona alta de Acahay.
Asimismo, en la compañía Cerro Gui – Paso Pirí, la comunidad cuenta con 2.500 metros de caños instalados por un ciudadano alemán, pero aún no dispone de agua potable; si el gobierno departamental perfora el pozo, los lugareños de estos barrios y compañía podrán solucionar el problema de falta de agua. Los pobladores aguardan que este compromiso se cumpla.

