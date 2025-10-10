Nuevo pozo pone fin a prolongado problema de falta de agua en Acahay

Con mucha alegría la ciudadanía recibe el fruto del trabajo conjunto, el anhelado proyecto de contar agua potable de todo tiempo. La Junta de Saneamiento, la comunidad y la Municipalidad “estamos resolviendo este prolongado problema”, destacó el intendente Aldo Lezcano (Alianza).

El nuevo pozo, ubicado en el barrio San Francisco, tiene 132 metros de profundidad, 10 pulgadas de circunferencia y un encamisado íntegro de 8 pulgadas. La perforación costó G. 68.640.000, mientras que los accesorios sumaron G. 40 millones, alcanzando una inversión total de G. 108.640.000.

La Municipalidad transferirá G. 93.640.000 a la Junta de Saneamiento, que aportará G. 15 millones recaudados durante la maratón solidaria “Pro Agua Potable”, además de hacerse cargo del motor de 25 HP, adquirido por su presidente David Escobar.

Con esta obra, el intendente Lezcano suma 12 pozos ejecutados con inversión municipal y cuatro más mediante gestiones ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Solidaridad que mueve montañas

La jornada de trabajo fue un ejemplo de cooperación y compromiso ciudadano. El presidente de la Junta, David Escobar, lideró los trabajos acompañado por Juan Flor, quien aportó su retroexcavadora de manera gratuita. También se destacó la colaboración del español conocido como “Lolo”, cuyo gesto fue calificado por el intendente como “una verdadera cátedra de solidaridad”.

“La confianza en la nueva comisión ha generado empatía y compromiso entre los vecinos. Esta obra demuestra que la unión logra resultados concretos”, afirmó el ejecutivo comunal Lezcano.

Más agua para más barrios

La gobernadora Norma Zárate de Monges (ANR) también anunció a los pobladores que, en los próximos días, se realizará la perforación de otro pozo con motor y accesorios completos, lo que permitirá extender el servicio a los barrios de la zona alta, como San Ramón y 15 de Agosto, donde el agua actualmente no llega con fluidez.

Asimismo, en la compañía Cerro Gui – Paso Pirí, la comunidad cuenta con 2.500 metros de caños instalados por un ciudadano alemán, pero aún no dispone de agua potable; si el gobierno departamental perfora el pozo, los lugareños de estos barrios y compañía podrán solucionar el problema de falta de agua. Los pobladores aguardan que este compromiso se cumpla.