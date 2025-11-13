Carlos Núñez no notificó aún su eventual salida de la bancada HC

Ante la molestia del senador Carlos Núñez con el bloque oficialista (HC) por la puja en el ascenso de policías y el uso obligatorio del polígrafo, habría decidido formar un bloque independiente, sin embargo, aún no presentó la renuncia formal.

Lizarella Valiente señaló que no hubo comunicación oficial, “sólo lo que sale en la prensa”.

Para la parlamentaria se trata de una pulseada entre Núñez y el ministro del Interior, Enrique Riera.

“Ojalá que puedan sentarse, dialogar si existiese algo que denunciar y hacerlo de manera seria como corresponde”, indicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Instó a tratar la denuncia de Núñez en contra de Riera, en el pleno de la Cámara de Senadores, para decidir como un cuerpo colegiado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Yolanda Paredes exige a Fiscalía investigar de oficio acusaciones cruzadas entre el senador Núñez y el ministro Riera

“Considero que si él tiene estos inicios debería de hacer como corresponde la denuncia y claro que considero que son serias las denuncias”, agregó.

También señaló que con diálogo se puede lograr llegar a un acuerdo y dijo que ella tampoco está de acuerdo con algunas modificaciones en la ley.