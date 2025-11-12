El último mensaje del senador Carlos Núñez Agüero al grupo de HC

El senador Carlos Núñez Agüero, que venía formando parte de Honor Colorado hace tiempo, aparentemente se encontraba molesto con el bloque oficialista por la puja en el ascenso de policías y el uso obligatorio del polígrafo.

Esta mañana ya no participó de la reunión de bancada, que acostumbra reunirse antes de la sesión e incluso dejó en claro a algunos de sus colegas de que ya no iba a participar.

Asimismo, durante el debate de esta tarde había sido advertido por sus colegas que la sesión iba a quedar sin quorum, algo que lo habría molestado y por eso se retiró de la sala.

Otros datos apuntan que el presidente Santiago Peña lo habría llamado hace unos días, aunque ahora no contestaría a llamadas ni mensajes de sus colegas hasta el punto de apagar su celular.

El mensaje de Carlos Núñez Agüero

Supuestamente, el legislador colorado escribió este mensaje en un grupo de WhatsApp donde se encuentran los cartistas:

“Pido disculpa me retiro de la Bancada”, para luego supuestamente abandonar el grupo en sí. Más que ese mensaje, hasta ahora no hay una nota oficial sobre su salida.

Algunas fuentes también señalan que Núñez analizaría formar un bloque independiente, ni disidente ni oficialista.

Al respecto, fue consultado el presidente de la bancada de Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, pero no contestó a las comunicaciones de ABC.

