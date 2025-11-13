Cayó parte de muro de contención en barrio Obrero

Hoy se derrumbó parte del muro de contención del arroyo Paraguarí, ubicado en las calles 18 Proyectadas y Paraguarí, del barrio Obrero de Asunción, tras la lluvia registrada esta semana.

Los vecinos desde hace meses advertían a las autoridades sobre las fisuras y el peligro que representa el estado del muro.

Nancy Aranda, presidenta de la comisión vecinal de la zona, incluso contactó con el intendente de Asunción, Luis Bello, para advertirle del peligro que representa el muro de contención.

“Una vez más vamos a volver a quejarnos a través de la prensa. Tal vez tengamos alguna solución a esto antes de que haya algún muerto; así como ellos exigen el pago de nuestros impuestos, nosotros también exigimos -como seres humanos que somos- una vida digna”, sostuvo en conversación con un equipo de ABC TV.

Derrumbe de muro de contención

En el borde del muro de contención se encuentra una casa de una familia que ahora se mudó, debido al peligro que corre la misma con el muro destruido.

Sin embargo, no sería el primer caso de daño estructural del muro, ya que hace unos meses en el mismo lugar cayó un camión hidrante de la Agrupación Especializada, luego de perder los frenos. Ya en la ocasión, el muro tuvo fisuras, por lo que los vecinos advirtieron de la situación a las autoridades.

“Tuvimos el accidente del vehículo que cayó acá. Solicitamos que nos traigan carteles en los que diga ‘pare, cuidado, no hay paso’; todas esas cosas, ‘no tirar basura’. Hicimos añadir que nos vengan a solucionar pequeñas fisuras que tenía el muro, de esas pequeñas fisuras que tenía el muro, ahora ya se cayó. Se cayó una partecita hace 22 días y anoche se cayó la otra mitad. Con esta lluvia que ahora va a volver a venir va a caer nuestro puente y se va a llevar nuestras casas”, denunció Nancy.

Pidió al intendente de Asunción, Luis Bello, como a los aspirantes a la intendencia de Asunción y concejales que vayan al barrio a ver cómo se encuentra el muro, a fin de ser conscientes del peligro que representa su estado actual.

“Aunque sea de gua’u que vengan esas autoridades a mirar, porque bien digo que la gente que quiere asumir cargos en julio, van a venir y van a ofrecerse a todo el mundo y eso nosotros no necesitamos, ahora necesitamos que vengan los que quieran ser concejales, intendentes, que vengan a ver lo que es nuestro problema, nuestra realidad, y que vengan ahora a mostrar la plata que tienen para ayudar acá y nosotros vamos a ayudarle también”, sostuvo.

Muro cae caerán casas

Agregó que se comunicó personalmente con el intendente de Asunción, Luis Bello, a quien envió las fotos y los pedidos de reparación del muro, pero hasta ahora no tuvo respuesta.

“Este muro se cae y va a llevar el puente, y al llevar el puente, va a llevar la casa, debajo de esa casa hay criaturas; estamos muy preocupados por eso”, insistió.