Concepción: realizan patrullas en el río Paraguay por veda pesquera

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), en su resolución número 523/2025, dispuso que el periodo de la veda pesquera inicie el 2 de noviembre de 2025.
Para hacer cumplir esa resolución, la prefectura naval local, conjuntamente con el Ministerio Público, funcionarios del Mades y agentes de la Policía Nacional realizaron las patrullas.
El prefecto naval de Concepción, capitán de corbeta Martín Zayas, explicó que con el acompañamiento de los funcionarios de las instituciones mencionadas han realizado los controles. “Como policía fluvial estamos apoyando al Mades y las demás instituciones para el cumplimiento de la resolución ministerial”, sostuvo.
Lea más: Conozca los detalles de la veda pesquera en zona de Concepción
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Asimismo, dijo que la zona de responsabilidad de la prefectura naval de Concepción, al sur del puerto local, es desde el lugar denominado Montelindo, ubicado en el kilómetro 236, y al norte hasta el puerto Itapucumi, situado en el kilómetro 432. La jurisdicción es bastante amplia.
Informó el prefecto que durante el recorrido no se ha encontrado ninguna embarcación que haya estado realizando actividad pesquera, pero sí se pudo ubicar algunos espineles abandonados que fueron retirados del agua.