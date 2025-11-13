Desmantelan equipos de un puesto de salud que funcionaba en una casa particular y los trasladan a su local propio, que se encuentra en pésimo estado

En la mañana de este jueves, pobladores de la colonia Potrerito del distrito de Capiibary procedieron a retirar todos los equipos que se encontraban en una casa particular donde funcionaba provisoriamente un puesto de salud. Fueron acompañados por dos licenciadas y un médico designados para la comunidad.

Según los colonos de Potrerito, el puesto de salud fue habilitado en 1992, hace 33 años, y comenzó a funcionar en un predio cedido por un vecino al Ministerio de Salud. Sin embargo, hace 4 años los lugareños tramitaron el traslado de la atención a una vivienda particular, situada a 1 kilómetro de este terreno, debido a que la infraestructura de madera construida por los vecinos presentaba algunos inconvenientes, principalmente en las paredes y el techo.

Al respecto, uno de los pobladores, César Colmán, dijo que hace 4 años la comisión de apoyo al puesto de salud firmó un contrato con una familia del lugar para trasladar la atención a esa casa, mientras se aguardaba la construcción de un local para una Unidad de Salud de la Familia (USF), en el predio que fue deshabitado para el emprendimiento.

Sin embargo, durante todo este tiempo el Ministerio de Salud no hizo absolutamente nada para mejorar el local sanitario y que cada vez que reclamaban recibían como respuesta que “ya va a comenzar la obra”. Pero, hasta hoy no hay ni una esperanza de que se inicie la construcción, indicó Colmán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agregó que hace 40 años está asentado en esta comunidad y que ya está cansado de las mentiras de las autoridades después de tanto tiempo de lucha por el progreso de la población en general y que aún no encuentran resultados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antiguo local

Otro poblador de la colonia, Cantalicio Frutos, mencionó que el antiguo local del puesto de salud fue construido por los vecinos con madera y techo de material cocido, pero que desde hace mucho tiempo ya no está en condiciones de albergar a la gente. Por ello, habían decidido trasladar la atención a otro lugar, pero como no hay respuesta del Ministerio de Salud, hoy procedieron a mudar de nuevo los pocos equipos con que cuenta la institución a su local propio, explicó Frutos.

Lea más: Centro de salud cuenta con nuevo director

Solo en Paraguay

Cantalicio Frutos lamentó que solo en Paraguay un puesto de salud funcione en una casa particular por la ineficiencia de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por otro lado, agradeció a los funcionarios que están trabajando en el puesto de salud por no abandonar a las familias que necesitan, al menos, una atención primaria, subrayó.

También anunció que para el próximo martes están previendo trasladarse hasta el Ministerio de Salud para dialogar con la ministra María Teresa Barán. Refirió, además, que la gente de Potrerito no va a descansar hasta conseguir la construcción de la USF que hace varios años vienen reclamando, indicó.

Por su parte, el director de Atención Primaria de Salud (APS), dependiente del Ministerio de Salud, Dr. Esteban Giménez, quien estuvo acompañando a los habitantes de la zona durante la mudanza de este jueves, indicó que el proyecto de construcción de la USF en esta comunidad está entre una de las prioridades del Ministerio de Salud, pero que, como todo proyecto, tiene su proceso antes de que la obra pueda ser iniciada.

Lea más: intervienen hospital de Capiibary por una suùesta negligente atención

Otro de los que estuvo presente en la acción tomada por los colonos de este lugar fue el intendente municipal de Capiibary, César González (Alianza), quien prometió acompañar a los representantes de la comisión de apoyo al puesto de salud en el Ministerio de Salud el próximo martes.