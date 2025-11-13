DNIT controla locales con mercaderías de lujo por posible evasión y contrabando

Este jueves, la DNIT tiene en marcha un operativo de verificación in situ de cuatro empresas que comercializan mercaderías de lujo.

Los funcionarios analizan la trazabilidad documental de productos considerados como “sensibles” por su probabilidad de subvaloración o ingreso irregular al país mediante contrabando.

Según la institución, las intervenciones se dan “tras un análisis sistémico de los despachos de importación” y de otras fuentes de información de la Administración Tributaria, donde se identificaron artículos de lujo, relojes y joyas principalmente, que podrían haber sido declarados con valores inferiores a los reales o haber ingresado sin los despachos aduaneros correspondientes.

Analizarán origen de las mercaderías

Asimismo, los fiscalizadores recolectaron datos sobre los productos en exhibición y en depósito y también recopilaron la documentación respectiva que respalda la adquisición.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Esta información será analizada para determinar la trazabilidad del origen de las mercaderías y verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, menciona la dirección nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: DNIT anuncia notificaciones masivas a contribuyentes, por inconsistencias