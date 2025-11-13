Juicio oral de María Ramona: la familia pide la pena máxima de 35 años

María Ramona Cardozo, una mujer de 37 años, con discapacidad motriz y embarazada de ocho meses, era oriunda del distrito de Altos. Salió de su casa el 1 de julio de 2023 y nada se supo de ella hasta que, tras más de veinte días de intensa búsqueda, su historia terminó de la peor manera.

El 25 de julio de 2023, una comitiva fiscal y policial halló sus restos óseos desmembrados y esparcidos en distintos puntos del cerro Cristo Rey, en Caacupé. La escena fue estremecedora y causó conmoción en todo el país.

Acusado sin sentencia

Por este hecho fue imputado Víctor Cantero, por feminicidio y ocultación de cadáver. Sin embargo, a dos años del crimen, el proceso judicial se vio demorado por constantes maniobras dilatorias.

La pasividad institucional permitió que, durante este tiempo, la defensa del acusado lograra suspender reiteradamente las audiencias, prolongando el sufrimiento de la familia y dejando al descubierto la fragilidad del sistema judicial, que una vez más no protege a las víctimas y revictimiza a sus familiares.

Después de tanto tiempo, este jueves finalmente se realizó una nueva audiencia en Caacupé, y la familia espera que el proceso pueda concluir en los próximos días con una sentencia ejemplar.

“El otro jueves se estarán presentando las pruebas documentales y, luego de eso, se fijará la fecha para los alegatos finales y la sentencia. Nosotros, como familia, esperamos la condena máxima de 35 años, más 10 de seguridad”, manifestó Blanca Cardozo, hermana de la víctima.

