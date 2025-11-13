Preocupante falta de jueces en Amambay

Las últimas renuncias y remociones de jueces registradas en el órgano jurisdiccional acentuaron la situación que se arrastra desde hace tiempo, según señalaron varios profesionales del derecho en Amambay. Tanto el juez Luis Benítez, presidente del Poder Judicial, como el juez Mario Peralta, coordinador de juicios penales, señalaron la necesidad de que el Consejo de la Magistratura agilice el proceso de selección de jueces.

Peralta puntualizó que, de siete jueces de sentencia, quedaron apenas tres desde febrero de este año y ahora son dos, porque una se enfermó y guarda reposo, lo que dificulta la realización de los juicios.

“A pesar de estar diezmados, ya realizamos 77 juicios en el año con un esfuerzo sobrehumano. Además, ya tenemos 260 juicios orales fijados hasta el mes de junio del 2026”, indicó el magistrado.

Insistió en la necesidad de que el Consejo de la Magistratura acelere los procesos para designar a nuevos jueces de sentencia en Amambay.

Preocupación en gremios de abogados

El abogado Eutavio Larrea, presidente de la Asociación de Abogados del Amambay, consideró que la falta de jueces, especialmente de sentencia, es preocupante, ya que los juicios penales o se suspenden o son llevados a cabo por jueces de otras jurisdicciones que no tienen la preparación requerida en lo penal. “Por todo esto hay una morosidad judicial”, señaló Larrea.

Por su parte, el abogado Félix Vargas, presidente de la Orden de Abogados de Amambay, hizo una valoración parecida a la de Larrea y agregó que otro factor que provoca la superposición de juicios orales en el ámbito penal es la elevación a esa instancia de casos que se podrían resolver en otra etapa del proceso penal, como los delitos menores y los casos sin pruebas, en los que la absolución es inminente, atribuyendo dicha responsabilidad a los jueces penales de Garantías.

Todos consideraron la necesidad de que el Consejo de la Magistratura estudie con mayor celeridad las postulaciones y agilice los procesos de selección de jueces para resolver el problema que aqueja a los usuarios de la justicia en el departamento de Amambay.