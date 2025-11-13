Tercera jornada del Seminario “Herramientas para la buena Comunicación” promete alto impacto

El seminario “Herramientas para la buena Comunicación” es una iniciativa organizada conjuntamente por el Club Veteranos de Prensa (CVP) y Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), con el respaldo del diario ABC Color.

La jornada de este sábado -como ocurrió en las dos anteriores y acontecerá en la final, prevista para el 29 de noviembre- tendrá lugar (desde las 8:30) en el Zielo Hotel (Avenida Madame Lynch 2833 casi Aviadores del Chaco) y contará en primer término con la participación del fotoperiodista Luis Vera, quien desarrollará el tema “La fotografía, aliada fiel de una buena publicación”.

Vera es director de la Casa Bicentenario de las Artes Visuales “Ignacio Núñez Soler” (Azara 845 esquina Tacuary) del Centro Cultural de la República (CCR) El Cabildo, que es un espacio dedicado a la difusión y promoción de las artes visuales en el país. Vera trabajó en medios de comunicación además de desarrollar una amplia carrera de producción independiente, antes de asumir sus actuales responsabilidades.

Una hora después (9:30) se desarrollará la primera de las dos mesas redondas que plantea el Seminario. Estará a cargo de calificados exponentes de la historia del fútbol profesional de nuestro país, todos ellos participantes en Copas del Mundo con la Albirroja. Les corresponderá debatir acerca de “El futbolista, éxito, fama, infortunio y olvido”. Componen el lujoso panel Rogelio Delgado, Roberto “Gato” Fernández (ambos mundialistas en México 1986), Paulo Da Silva (Alemania 2006 y Sudáfrica 2010) y Francisco “Chiqui” Arce (Francia 1998 y Corea/Japón 2002). Moderador será el también exfutbolista Ramón Ángel Hicks (México 1986).

Asistencia gratuita y derecho a certificados

La participación de los interesados es libre y gratuita. Quienes asistieron a las dos primeras jornadas o al menos a una de ellas, continúan en carrera para la obtención de certificados de participación, reservados para quienes alcancen un mínimo de 75% de presencialidad. Se pueden obtener más información llamando o escribiendo al teléfono 0981 462494.

Mabel y Óscar en la jornada final

El evento llegará a su culminación el sábado 29 de noviembre en el Zielo Hotel, con dos charlas de gran atracción. A las 8:00, la periodista de investigación, figura de radio ABC Cardinal y de ABCtv, Mabel Rehnfeldt abordará el tema “Informar con datos ciertos, protegiendo la fuente”. A continuación, desde las 9:00, el calificado presentador y conductor de Radio Monumental y Telefuturo, Óscar Acosta, se referirá a “Lenguajes radial y televisivo: ¿son lo mismo?”.

Para el cierre de la jornada, a partir de las 10:00, está programada una mesa redonda de versados comunicadores que tendrá como finalidad desarrollar el tema “El periodismo de ayer, hoy y siempre”. Integrarán el panel Estela Mareco, José María Troche, Darío Abelardo Cárdenas y Pedro Servín Fabio. Será moderador Gabriel Cazenave.

La presentación de los tres items de la jornada final del Seminario estará a cargo de la periodista de televisión Soledad Franco, de Tigo Sports.

Jornadas 1 y 2

Este Seminario abarcó en las dos jornadas ya cumplidas los siguientes termas: El sábado 27 de setiembre, disertante fue el periodista y escritor Bernardo Neri Farina, columnista de ABC Color y presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, que se refirió a “Tips para mejorar el español que hablamos y escribimos”.

El sábado 25 de octubre, el economista y docente Enrique Ocampo se ocupó del “Lenguaje técnico de Economía al alcance de todos”) y el comunicador, libretista, locutor y asesor de prensa Hugo Vigray habló sobre “Comunicación corporativa e institucional”.

