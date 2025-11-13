Video: lluvias inundan caminos y calles en el departamento de Concepción

Las precipitaciones registradas entre la noche de ayer, la madrugada y hasta el mediodía de este jueves han empezado a dejar secuelas negativas en el departamento de Concepción. Por ejemplo, en la ciudad de San Carlos del Apa, el estero Guasu desbordó.
En un video filmado por un poblador de esa zona del primer departamento se puede observar cómo el agua cruza la ruta. Esa vía conecta a la ciudad de San Carlos del Apa con la ruta PY22, a 121 kilómetros al norte de la ciudad de Concepción.
Según los pobladores de esa parte del primer departamento, en la zona ya cayeron 150 milímetros de lluvia.
También se han reportado importantes lluvias en otros distritos del departamento de Concepción.
En tanto que en la ciudad de Concepción varias calles han sido sobrepasadas en su nivel por las aguas de lluvia. En los barrios donde las arterias no están pavimentadas el barro impide la normal circulación de los vehículos.