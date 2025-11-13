Video: lluvias inundan caminos y calles en el departamento de Concepción

En un video viralizado en las redes sociales se puede observar cómo el estero Guasu, ubicado a 3 kilómetros al oeste de la ciudad de San Carlos del Apa, ha desbordado e inundó el tramo que conecta con la ruta pavimentada PY22. En tanto que en la capital del primer departamento las calles han sido sobrepasadas en su nivel por las aguas de lluvia.