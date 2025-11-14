Bianca espera un corazón: padres recurren a carta abierta dirigida a Peña

Diana Roldán y William Balbuena difundieron, a través de las redes sociales, una carta dirigida al Ejecutivo. En la nota, se identifican como padres de Bianca y recuerdan que la niña espera desde hace dos años un trasplante de corazón.

“Dos años de lucha, de esperanza y de fe inquebrantable, pero también de SILENCIO”, expresaron.

Los padres señalan que, durante todo este tiempo, no han recibido ninguna llamada que les brinde una señal de esperanza ni un avance concreto que indique algún cambio en el sistema de donación pediátrica en Paraguay.

Ante esta situación, solicitaron al mandatario una audiencia en su despacho. Explicaron que necesitan hablarle como padres, no solo en nombre de Bianca, sino también de todos los niños que aguardan una oportunidad para seguir viviendo.

En la carta, los padres expresan su deseo de que se identifique qué está faltando, qué puede mejorarse y cómo autoridades y familias pueden impulsar un verdadero cambio en la conciencia y las acciones relacionadas con la donación de órganos pediátricos.

“Que mire a Bianca y a tantos pequeños que aún sueñan con un corazón nuevo. Porque detrás de cada número en la lista de espera hay una vida que late más despacio, pero que todavía late con esperanza”, señala el escrito.

A través de estudios médicos, Bianca Sofía fue diagnosticada con una miocardiopatía dilatada (enfermedad del músculo cardíaco) congénita. En noviembre de 2023, los profesionales médicos del Hospital Pediátrico Acosta Ñu informaron a sus padres que la niña ingresaría a la lista de espera para un trasplante cardíaco, ya que es la única alternativa para seguir viviendo. Por complicaciones en su salud, el tiempo para encontrar un nuevo corazón se reduce drásticamente.

